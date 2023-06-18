https://ria.ru/20230618/sammit-1878945074.html

Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем

Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем - РИА Новости, 18.06.2023

Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем

Африканские лидеры, принимавшие участие в миротворческой миссии по Украине, договорились с президентом РФ Владимиром Путиным продолжить обсуждение на саммите... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:25

2023-06-18T00:25

2023-06-18T00:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

юар

владимир путин

сирил рамафоса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816023_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_72a94ea100b6dae80b2b9bb4c68caa70.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Африканские лидеры, принимавшие участие в миротворческой миссии по Украине, договорились с президентом РФ Владимиром Путиным продолжить обсуждение на саммите Россия-Африка, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы обсудили целый ряд вопросов, которые связаны с этим кризисом, и выразили согласие продолжить обсуждение. Мы продолжим этот процесс, когда мы прибудем на саммит Россия-Африка в июле, и благодарим вас за это", - заявил Рамафоса на встрече с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

украина

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса