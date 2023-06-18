https://ria.ru/20230618/sammit-1878945074.html
Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем
Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем - РИА Новости, 18.06.2023
Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем
Африканские лидеры, принимавшие участие в миротворческой миссии по Украине, договорились с президентом РФ Владимиром Путиным продолжить обсуждение на саммите... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:25
2023-06-18T00:25
2023-06-18T00:25
специальная военная операция на украине
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владимир путин
сирил рамафоса
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Африканские лидеры, принимавшие участие в миротворческой миссии по Украине, договорились с президентом РФ Владимиром Путиным продолжить обсуждение на саммите Россия-Африка, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы обсудили целый ряд вопросов, которые связаны с этим кризисом, и выразили согласие продолжить обсуждение. Мы продолжим этот процесс, когда мы прибудем на саммит Россия-Африка в июле, и благодарим вас за это", - заявил Рамафоса на встрече с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, украина, россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится в дальнейшем
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что обсуждение Украины продолжится на саммите Россия-Африка