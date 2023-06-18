https://ria.ru/20230618/sammit-1878944945.html

Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС

Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС - РИА Новости, 18.06.2023

Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить будущий саммит БРИКС, который пройдет в августе в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:23

2023-06-18T00:23

2023-06-18T00:23

в мире

юар

россия

владимир путин

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить будущий саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. "Кроме того, мы здесь планируем обсудить двусторонние отношения между РФ и ЮАР. Мы обсудим целый ряд вопросов, в том числе саммит БРИКС", - заявил Рамафоса на встрече с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Саммит БРИКС пройдет в августе в ЮАР.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, россия, владимир путин, сирил рамафоса, брикс