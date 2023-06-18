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Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС
Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС - РИА Новости, 18.06.2023
Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить будущий саммит БРИКС, который пройдет в августе в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:23
2023-06-18T00:23
2023-06-18T00:23
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сирил рамафоса
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить будущий саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. "Кроме того, мы здесь планируем обсудить двусторонние отношения между РФ и ЮАР. Мы обсудим целый ряд вопросов, в том числе саммит БРИКС", - заявил Рамафоса на встрече с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Саммит БРИКС пройдет в августе в ЮАР.
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в мире, юар, россия, владимир путин, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС
Президент ЮАР предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС
Президент ЮАР Рамафоса предложил Путину обсудить будущий саммит БРИКС