Слащева рассказала о проекте про капитана Невельского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект студии "Мечталет" про капитана Невельского станет следующим историческим фильмом после "Суворов: Великое путешествие", заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева."Есть не наш собственный проект, а проект студии из Хабаровска. Студия называется "Мечталет". У них есть проект про капитана Невельского. Он очень успешный с точки зрения военных компаний. Там большая приключенческая с одной стороны, а с другой стороны, чуть-чуть биографическая история", - сказала Слащева на полях ПМЭФ на вопрос о том, какой следующий проект будет после "Суворов: Великое путешествие". По ее словам, этот проект находится в серьезной разработке. "Пока собственных проектов у нас нет, мы скорее пошли в сторону сказки и магии, а партнерские проекты будем поддерживать", - пояснила Слащева. За основу фильма взят реальный исторический факт, что капитан Невельской в середине 19 века без единой пули присоединил 36% территории России и доказал, что река Амур судоходна, а Сахалин - остров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Председатель правления творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект студии "Мечталет" про капитана Невельского станет следующим историческим фильмом после "Суворов: Великое путешествие", заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.
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"Есть не наш собственный проект, а проект студии из Хабаровска. Студия называется "Мечталет". У них есть проект про капитана Невельского. Он очень успешный с точки зрения военных компаний. Там большая приключенческая с одной стороны, а с другой стороны, чуть-чуть биографическая история", - сказала Слащева на полях ПМЭФ на вопрос о том, какой следующий проект будет после "Суворов: Великое путешествие".
По ее словам, этот проект находится в серьезной разработке.
"Пока собственных проектов у нас нет, мы скорее пошли в сторону сказки и магии, а партнерские проекты будем поддерживать", - пояснила Слащева.
За основу фильма взят реальный исторический факт, что капитан Невельской в середине 19 века без единой пули присоединил 36% территории России и доказал, что река Амур судоходна, а Сахалин - остров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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