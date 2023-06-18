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Слащева рассказала о проекте про капитана Невельского

Слащева рассказала о проекте про капитана Невельского - РИА Новости, 18.06.2023

Слащева рассказала о проекте про капитана Невельского

Проект студии "Мечталет" про капитана Невельского станет следующим историческим фильмом после "Суворов: Великое путешествие", заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T06:28

2023-06-18T06:28

2023-06-18T15:05

пмэф-2023

союзмультфильм

юлиана слащева

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Проект студии "Мечталет" про капитана Невельского станет следующим историческим фильмом после "Суворов: Великое путешествие", заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева."Есть не наш собственный проект, а проект студии из Хабаровска. Студия называется "Мечталет". У них есть проект про капитана Невельского. Он очень успешный с точки зрения военных компаний. Там большая приключенческая с одной стороны, а с другой стороны, чуть-чуть биографическая история", - сказала Слащева на полях ПМЭФ на вопрос о том, какой следующий проект будет после "Суворов: Великое путешествие". По ее словам, этот проект находится в серьезной разработке. "Пока собственных проектов у нас нет, мы скорее пошли в сторону сказки и магии, а партнерские проекты будем поддерживать", - пояснила Слащева. За основу фильма взят реальный исторический факт, что капитан Невельской в середине 19 века без единой пули присоединил 36% территории России и доказал, что река Амур судоходна, а Сахалин - остров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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союзмультфильм, юлиана слащева, россия, общество