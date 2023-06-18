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Глава "ВКонтакте" назвала самые популярные мини-приложения в соцсети

Глава "ВКонтакте" назвала самые популярные мини-приложения в соцсети - РИА Новости, 18.06.2023

Глава "ВКонтакте" назвала самые популярные мини-приложения в соцсети

Самыми популярными мини-приложениями "ВКонтакте" стали сервисы для здоровья и игры, а рекламная монетизация в сервисе за год выросла почти в 2,5 раза, заявила в РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T07:40

2023-06-18T07:40

2023-06-18T07:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Самыми популярными мини-приложениями "ВКонтакте" стали сервисы для здоровья и игры, а рекламная монетизация в сервисе за год выросла почти в 2,5 раза, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "Средняя месячная активная аудитория платформы VK Mini Apps в январе-марте 2023 увеличилась на 4% год к году - до 43,3 миллиона человек, а рекламная монетизация мини-приложений выросла почти в 2,5 раза. Если говорить о самых популярных мини-приложениях, то в первую очередь это платформа "Здоровье Вконтакте", включая "Шаги", "Бег" и "Тренировки" с ежемесячной аудиторией более 8 миллионов, а также "Игры ВКонтакте" с активной аудиторией в 10 миллионов. Другой популярный сервис на платформе - "VK Знакомства", месячная активная аудитория которого составляет более 2,4 миллиона", - сказала Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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