Глава "ВКонтакте" назвала самые популярные мини-приложения в соцсети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Самыми популярными мини-приложениями "ВКонтакте" стали сервисы для здоровья и игры, а рекламная монетизация в сервисе за год выросла почти в 2,5 раза, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "Средняя месячная активная аудитория платформы VK Mini Apps в январе-марте 2023 увеличилась на 4% год к году - до 43,3 миллиона человек, а рекламная монетизация мини-приложений выросла почти в 2,5 раза. Если говорить о самых популярных мини-приложениях, то в первую очередь это платформа "Здоровье Вконтакте", включая "Шаги", "Бег" и "Тренировки" с ежемесячной аудиторией более 8 миллионов, а также "Игры ВКонтакте" с активной аудиторией в 10 миллионов. Другой популярный сервис на платформе - "VK Знакомства", месячная активная аудитория которого составляет более 2,4 миллиона", - сказала Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Самыми популярными мини-приложениями "ВКонтакте" стали сервисы для здоровья и игры, а рекламная монетизация в сервисе за год выросла почти в 2,5 раза, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова.
"Средняя месячная активная аудитория платформы VK Mini Apps в январе-марте 2023 увеличилась на 4% год к году - до 43,3 миллиона человек, а рекламная монетизация мини-приложений выросла почти в 2,5 раза. Если говорить о самых популярных мини-приложениях, то в первую очередь это платформа "Здоровье Вконтакте", включая "Шаги", "Бег" и "Тренировки" с ежемесячной аудиторией более 8 миллионов, а также "Игры ВКонтакте" с активной аудиторией в 10 миллионов. Другой популярный сервис на платформе - "VK Знакомства", месячная активная аудитория которого составляет более 2,4 миллиона", - сказала Краснова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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