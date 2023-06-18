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Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/peregovory-1878985343.html
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем - РИА Новости, 18.06.2023
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем
Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:55
2023-06-18T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге. "Такое предложение от украинской стороны поступало, российская сторона также не была против нашего присутствия, учитывая посреднические усилия Анкары и возможность вести переговоры с обеими конфликтующими сторонами. Но переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230617/dogovor-1878933936.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем

Переговоры стран — гарантов безопасности для Украины не привели к конкретике

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге.
"Такое предложение от украинской стороны поступало, российская сторона также не была против нашего присутствия, учитывая посреднические усилия Анкары и возможность вести переговоры с обеими конфликтующими сторонами. Но переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели", - сообщил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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