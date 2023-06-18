https://ria.ru/20230618/peregovory-1878985343.html
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем - РИА Новости, 18.06.2023
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем
Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:55
2023-06-18T12:55
2023-06-18T12:55
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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге. "Такое предложение от украинской стороны поступало, российская сторона также не была против нашего присутствия, учитывая посреднические усилия Анкары и возможность вести переговоры с обеими конфликтующими сторонами. Но переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели", - сообщил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем
Переговоры стран — гарантов безопасности для Украины не привели к конкретике
АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Великобритания
, Китай
, США
, Турция
, Франция
и Белоруссия
были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин
продемонстрировал членам делегации стран Африки
на переговорах в Санкт-Петербурге
.
"Такое предложение от украинской стороны поступало, российская сторона также не была против нашего присутствия, учитывая посреднические усилия Анкары и возможность вести переговоры с обеими конфликтующими сторонами. Но переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели", - сообщил собеседник агентства.
Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор