https://ria.ru/20230618/peregovory-1878985343.html

Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем

Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем - РИА Новости, 18.06.2023

Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем

Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:55

2023-06-18T12:55

2023-06-18T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турецкая сторона получала предложение о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины, Москва не была против посредничества Анкары, но переговоры стран-гарантов не привели к конкретике, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге. "Такое предложение от украинской стороны поступало, российская сторона также не была против нашего присутствия, учитывая посреднические усилия Анкары и возможность вести переговоры с обеими конфликтующими сторонами. Но переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230617/dogovor-1878933936.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина