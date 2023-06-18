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В случае победы Россия не остановится у границ стран НАТО, считает Пенс - РИА Новости, 18.06.2023
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17:59 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pens-1879015049.html
В случае победы Россия не остановится у границ стран НАТО, считает Пенс
В случае победы Россия не остановится у границ стран НАТО, считает Пенс - РИА Новости, 18.06.2023
В случае победы Россия не остановится у границ стран НАТО, считает Пенс
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает необходимой поддержку Украины, поскольку... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:59
2023-06-18T17:59
украина
россия
сша
майк пенс
джо байден
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает необходимой поддержку Украины, поскольку ожидает, что в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников. "Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться", - заявил он в интервью телеканалу NBC News. Пенс отметил, что речь может идти о пересечении границы "союзника по НАТО - Польши, Эстонии, Латвии, Литвы". По мнению кандидата в президенты США, нынешний скептицизм среди американцев относительно военной поддержки Украины является "отражением недостатка доверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему". "В наших национальных интересах увидеть, как российская армия отбрасывается из Украины, не ради разговоров Джо Байдена о глянцевых целях демократии", - подчеркнул Пенс, добавив, что это также пошлет сигнал Китаю относительно Тайваня или иного места в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Позднее он же заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Ранее в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. Президент США Джо Байден также ранее в июне отмечал, что Украина для вступления в НАТО должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены альянса, США не станут облегчать Киеву этот путь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230618/razzhiganie-1878957301.html
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украина, россия, сша, майк пенс, джо байден, владимир зеленский, нато
Украина, Россия, США, Майк Пенс, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
В случае победы Россия не остановится у границ стран НАТО, считает Пенс

Пенс: в случае победы над Украиной российская армия перейдет границу одной из стран НАТО

© AP Photo / Shakh AivazovБывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает необходимой поддержку Украины, поскольку ожидает, что в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников.
«
"Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться", - заявил он в интервью телеканалу NBC News.
Пенс отметил, что речь может идти о пересечении границы "союзника по НАТО - Польши, Эстонии, Латвии, Литвы".
По мнению кандидата в президенты США, нынешний скептицизм среди американцев относительно военной поддержки Украины является "отражением недостатка доверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему".
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"В наших национальных интересах увидеть, как российская армия отбрасывается из Украины, не ради разговоров Джо Байдена о глянцевых целях демократии", - подчеркнул Пенс, добавив, что это также пошлет сигнал Китаю относительно Тайваня или иного места в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Позднее он же заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Ранее в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. Президент США Джо Байден также ранее в июне отмечал, что Украина для вступления в НАТО должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены альянса, США не станут облегчать Киеву этот путь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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