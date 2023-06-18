https://ria.ru/20230618/nato-1879022131.html

В США засомневались по поводу кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

В США засомневались по поводу кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО - РИА Новости, 18.06.2023

В США засомневались по поводу кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

В США скептически относятся к кандидатуре главы минобороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, некоторые американские военные недовольны... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:26

2023-06-18T19:26

2023-06-18T23:02

в мире

сша

украина

бен уоллес

джо байден

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В США скептически относятся к кандидатуре главы минобороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, некоторые американские военные недовольны им из-за его мер по Украине, сообщает газета Guardian. "У США также есть сомнения по поводу Уоллеса, некоторые в вооруженных силах недовольны тем, как он определяет темпы событий по вопросу Украины", - говорится в сообщении издания. Газета также указывает на сведения о том, что в ЕС не хотят принимать кандидата из страны, которая не входит в блок. Как считает издание, Уоллесу потребуется твердое решение со стороны президента США Джо Байдена в пользу его кандидатуры, чтобы он стал генсеком на фоне подобной позиции в Евросоюзе. Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230605/uolles-1876242081.html

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в мире, сша, украина, бен уоллес, джо байден, йенс столтенберг, нато, евросоюз