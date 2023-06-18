https://ria.ru/20230618/myanma-1878963855.html

Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы

Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы - РИА Новости, 18.06.2023

Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы

В ноябре 2023 года Мьянма и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведут первое заседание рабочей группы, основанной меморандумом от 15 июня, заявил в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:41

2023-06-18T08:41

2023-06-18T14:49

экономика

мьянма

москва

санкт-петербург

сергей глазьев

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_0:0:2288:1288_1920x0_80_0_0_99aa2786f5778ed27cbe00a542d132ad.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ноябре 2023 года Мьянма и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведут первое заседание рабочей группы, основанной меморандумом от 15 июня, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. В четверг, 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Республикой Союз Мьянма, где последняя выразила намерение присоединиться к переговорному процессу по облегчению любых барьеров, существующих в торговле между членами ЕАЭС и Мьянмой. "Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая уже к осени разработает план совместной деятельности правительства Мьянмы и Евразийской экономической комиссии и в ноябре, в Москве, мы должны будем провести первое заседание этой рабочей группы", - сообщил Глазьев на полях форума в Санкт-Петербурге. Он добавил, что инициатива подписания меморандума исходила от мьянманской стороны. По словам Глазьева, несмотря на стремительное развитие отношений с Мьянмой, говорить о подписании соглашения о свободной торговле пока рано. "Это другой процесс, более сложный, чем просто меморандум о сотрудничестве, поскольку вопрос торгового режима находится в совместном ведении Евразийской комиссии и государств-членов ЕАЭС. Для того, чтобы это стало возможным, необходим консенсус… В конечном результате (заседание рабочей группы - ред.) может привести к созданию преференциального режима, но для этого нужны специальные политические решения и другие процедуры", - пояснил министр ЕЭК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878895263.html

https://ria.ru/20230615/memorandum-1878283094.html

мьянма

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мьянма, москва, санкт-петербург, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, пмэф 2023, пмэф