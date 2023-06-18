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Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы - РИА Новости, 18.06.2023
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08:41 18.06.2023 (обновлено: 14:49 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/myanma-1878963855.html
Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы
Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы - РИА Новости, 18.06.2023
Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы
В ноябре 2023 года Мьянма и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведут первое заседание рабочей группы, основанной меморандумом от 15 июня, заявил в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:41
2023-06-18T14:49
экономика
мьянма
москва
санкт-петербург
сергей глазьев
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ноябре 2023 года Мьянма и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведут первое заседание рабочей группы, основанной меморандумом от 15 июня, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. В четверг, 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Республикой Союз Мьянма, где последняя выразила намерение присоединиться к переговорному процессу по облегчению любых барьеров, существующих в торговле между членами ЕАЭС и Мьянмой. "Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая уже к осени разработает план совместной деятельности правительства Мьянмы и Евразийской экономической комиссии и в ноябре, в Москве, мы должны будем провести первое заседание этой рабочей группы", - сообщил Глазьев на полях форума в Санкт-Петербурге. Он добавил, что инициатива подписания меморандума исходила от мьянманской стороны. По словам Глазьева, несмотря на стремительное развитие отношений с Мьянмой, говорить о подписании соглашения о свободной торговле пока рано. "Это другой процесс, более сложный, чем просто меморандум о сотрудничестве, поскольку вопрос торгового режима находится в совместном ведении Евразийской комиссии и государств-членов ЕАЭС. Для того, чтобы это стало возможным, необходим консенсус… В конечном результате (заседание рабочей группы - ред.) может привести к созданию преференциального режима, но для этого нужны специальные политические решения и другие процедуры", - пояснил министр ЕЭК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878895263.html
https://ria.ru/20230615/memorandum-1878283094.html
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экономика, мьянма, москва, санкт-петербург, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, пмэф 2023, пмэф
Экономика, Мьянма, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Глазьев, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, ПМЭФ-2023, ПМЭФ 2023, ПМЭФ
Мьянма и ЕЭК проведут первое заседание рабочей группы

Первое заседание рабочей группы по совместным действиям Мьянмы и ЕЭК пройдет в ноябре

© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В ноябре 2023 года Мьянма и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведут первое заседание рабочей группы, основанной меморандумом от 15 июня, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
В четверг, 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Республикой Союз Мьянма, где последняя выразила намерение присоединиться к переговорному процессу по облегчению любых барьеров, существующих в торговле между членами ЕАЭС и Мьянмой.
Зал перед пленарным заседанием ПМЭФ-2023
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"Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая уже к осени разработает план совместной деятельности правительства Мьянмы и Евразийской экономической комиссии и в ноябре, в Москве, мы должны будем провести первое заседание этой рабочей группы", - сообщил Глазьев на полях форума в Санкт-Петербурге.
Он добавил, что инициатива подписания меморандума исходила от мьянманской стороны. По словам Глазьева, несмотря на стремительное развитие отношений с Мьянмой, говорить о подписании соглашения о свободной торговле пока рано.
"Это другой процесс, более сложный, чем просто меморандум о сотрудничестве, поскольку вопрос торгового режима находится в совместном ведении Евразийской комиссии и государств-членов ЕАЭС. Для того, чтобы это стало возможным, необходим консенсус… В конечном результате (заседание рабочей группы - ред.) может привести к созданию преференциального режима, но для этого нужны специальные политические решения и другие процедуры", - пояснил министр ЕЭК.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью >>
ПМЭФ-2023. Подписания
Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК
15 июня, 12:00
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаМьянмаМоскваСанкт-ПетербургСергей ГлазьевЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзПМЭФ 2023ПМЭФ
 
 
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