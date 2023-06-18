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Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно

Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно - РИА Новости, 18.06.2023

Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно

Американский предприниматель Илон Маск иронично призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот смог самостоятельно... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T07:11

2023-06-18T07:11

2023-06-18T07:16

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск иронично призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот смог самостоятельно выкладывать записи от своего лица. "Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — написал Маск.Его сообщение появилось в ответ на запись Байдена о том, что "пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю", следующее за чередой сообщений о предвыборной встрече главы государства с представителями профсоюзов. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

https://ria.ru/20230617/sammit-1878829153.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск, twitter