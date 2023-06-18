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Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно - РИА Новости, 18.06.2023
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07:11 18.06.2023 (обновлено: 07:16 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/mask-1878958140.html
Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно
Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно - РИА Новости, 18.06.2023
Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно
Американский предприниматель Илон Маск иронично призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот смог самостоятельно... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T07:11
2023-06-18T07:16
в мире
сша
джо байден
илон маск
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск иронично призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот смог самостоятельно выкладывать записи от своего лица. "Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — написал Маск.Его сообщение появилось в ответ на запись Байдена о том, что "пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю", следующее за чередой сообщений о предвыборной встрече главы государства с представителями профсоюзов. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.
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в мире, сша, джо байден, илон маск, twitter
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Twitter
Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы он мог писать там самостоятельно

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск иронично призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы тот смог самостоятельно выкладывать записи от своего лица.
"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — написал Маск.
Его сообщение появилось в ответ на запись Байдена о том, что "пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю", следующее за чередой сообщений о предвыборной встрече главы государства с представителями профсоюзов.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.
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В миреСШАДжо БайденИлон МаскTwitter
 
 
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