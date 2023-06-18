https://ria.ru/20230618/kitay-1879026101.html
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена
Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:24
2023-06-18T20:24
2023-06-18T22:58
в мире
пекин
китай
сша
энтони блинкен
си цзиньпин
цинь ган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879018934_156:0:2915:1552_1920x0_80_0_0_478f91edfb66a607a30da65cb2ce50c9.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет подготовка к их возможной встрече в понедельник, сообщает телеканал CBS News. "Ведутся подготовительные работы для председателя Си (Цзиньпина) ко встрече с Энтони Блинкеном", - передает журналист телеканала в составе сопровождающего госсекретаря пресс-пула. Как уточняется, проведение встречи "может зависеть от следующих 24 часов". Блинкен находятся в Пекине в рамках своего двухдневного визита в Китай. В воскресенье госсекретарь провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". При этом главным показателем "успеха" поездки может стать, если это произойдет, встреча Блинкена с председателем Си Цзиньпином. В СМИ накануне визита появлялась информация о вероятности такой встречи, но официально ни Вашингтон, ни Пекин этого пока не подтверждают.
https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html
https://ria.ru/20230616/vizit-1878637850.html
пекин
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879018934_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_b0382d04b569984f4f9201dfbaddb6da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган
В мире, Пекин, Китай, США, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Цинь Ган
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена
CBS News: в Пекине идет подготовка к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена