https://ria.ru/20230618/kitay-1879026101.html

СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена

СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 18.06.2023

СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена

Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:24

2023-06-18T20:24

2023-06-18T22:58

в мире

пекин

китай

сша

энтони блинкен

си цзиньпин

цинь ган

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет подготовка к их возможной встрече в понедельник, сообщает телеканал CBS News. "Ведутся подготовительные работы для председателя Си (Цзиньпина) ко встрече с Энтони Блинкеном", - передает журналист телеканала в составе сопровождающего госсекретаря пресс-пула. Как уточняется, проведение встречи "может зависеть от следующих 24 часов". Блинкен находятся в Пекине в рамках своего двухдневного визита в Китай. В воскресенье госсекретарь провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". При этом главным показателем "успеха" поездки может стать, если это произойдет, встреча Блинкена с председателем Си Цзиньпином. В СМИ накануне визита появлялась информация о вероятности такой встречи, но официально ни Вашингтон, ни Пекин этого пока не подтверждают.

https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html

https://ria.ru/20230616/vizit-1878637850.html

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китай

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в мире, пекин, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган