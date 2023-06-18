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СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 18.06.2023
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20:24 18.06.2023 (обновлено: 22:58 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kitay-1879026101.html
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена
Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:24
2023-06-18T22:58
в мире
пекин
китай
сша
энтони блинкен
си цзиньпин
цинь ган
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет подготовка к их возможной встрече в понедельник, сообщает телеканал CBS News. "Ведутся подготовительные работы для председателя Си (Цзиньпина) ко встрече с Энтони Блинкеном", - передает журналист телеканала в составе сопровождающего госсекретаря пресс-пула. Как уточняется, проведение встречи "может зависеть от следующих 24 часов". Блинкен находятся в Пекине в рамках своего двухдневного визита в Китай. В воскресенье госсекретарь провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". При этом главным показателем "успеха" поездки может стать, если это произойдет, встреча Блинкена с председателем Си Цзиньпином. В СМИ накануне визита появлялась информация о вероятности такой встречи, но официально ни Вашингтон, ни Пекин этого пока не подтверждают.
https://ria.ru/20230612/strakh-1877603570.html
https://ria.ru/20230616/vizit-1878637850.html
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в мире, пекин, китай, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган
В мире, Пекин, Китай, США, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Цинь Ган
СМИ сообщили о подготовке к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена

CBS News: в Пекине идет подготовка к возможной встрече Си Цзиньпина и Блинкена

© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Несмотря на отсутствие окончательной договоренности о встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, в Пекине идет подготовка к их возможной встрече в понедельник, сообщает телеканал CBS News.
"Ведутся подготовительные работы для председателя Си (Цзиньпина) ко встрече с Энтони Блинкеном", - передает журналист телеканала в составе сопровождающего госсекретаря пресс-пула.
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Как уточняется, проведение встречи "может зависеть от следующих 24 часов".
Блинкен находятся в Пекине в рамках своего двухдневного визита в Китай. В воскресенье госсекретарь провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными".
При этом главным показателем "успеха" поездки может стать, если это произойдет, встреча Блинкена с председателем Си Цзиньпином. В СМИ накануне визита появлялась информация о вероятности такой встречи, но официально ни Вашингтон, ни Пекин этого пока не подтверждают.
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В миреПекинКитайСШАЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинЦинь Ган
 
 
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