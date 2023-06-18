Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм
Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона. Сообщение размещено на сайте посольства.
"Британская сторона позволила определенному лицу из региона Тайваня посетить Соединенное Королевство и организовала встречу соответствующего чиновника с упомянутым человеком. Это действие является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Диппредставительство призывает Лондон прекратить официальные контакты с властями Тайваня и предупреждает, что на действия, направленные на подрыв интересов КНР, будет дан ответ.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году отношения вновь ухудшились. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталось на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.