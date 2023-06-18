https://ria.ru/20230618/kitay-1879010917.html

Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм

Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм - РИА Новости, 18.06.2023

Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм

Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:18

2023-06-18T17:18

2023-06-18T17:18

в мире

китай

тайвань

лондон

ма инцзю

цай инвэнь

нэнси пелоси

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона. Сообщение размещено на сайте посольства."Британская сторона позволила определенному лицу из региона Тайваня посетить Соединенное Королевство и организовала встречу соответствующего чиновника с упомянутым человеком. Это действие является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", - говорится в заявлении на сайте посольства. Диппредставительство призывает Лондон прекратить официальные контакты с властями Тайваня и предупреждает, что на действия, направленные на подрыв интересов КНР, будет дан ответ. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд. После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году отношения вновь ухудшились. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталось на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230618/kitay-1878961251.html

https://ria.ru/20230609/tayvan-1877150623.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, лондон, ма инцзю, цай инвэнь, нэнси пелоси