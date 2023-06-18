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Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм - РИА Новости, 18.06.2023
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17:18 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/kitay-1879010917.html
Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм
Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм - РИА Новости, 18.06.2023
Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм
Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:18
2023-06-18T17:18
в мире
китай
тайвань
лондон
ма инцзю
цай инвэнь
нэнси пелоси
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона. Сообщение размещено на сайте посольства."Британская сторона позволила определенному лицу из региона Тайваня посетить Соединенное Королевство и организовала встречу соответствующего чиновника с упомянутым человеком. Это действие является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", - говорится в заявлении на сайте посольства. Диппредставительство призывает Лондон прекратить официальные контакты с властями Тайваня и предупреждает, что на действия, направленные на подрыв интересов КНР, будет дан ответ. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд. После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году отношения вновь ухудшились. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталось на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230618/kitay-1878961251.html
https://ria.ru/20230609/tayvan-1877150623.html
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в мире, китай, тайвань, лондон, ма инцзю, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, Лондон, Ма Инцзю, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм

Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона. Сообщение размещено на сайте посольства.
"Британская сторона позволила определенному лицу из региона Тайваня посетить Соединенное Королевство и организовала встречу соответствующего чиновника с упомянутым человеком. Это действие является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В МИД Китая оценили возможность военного конфликта с США
Вчера, 08:12
Диппредставительство призывает Лондон прекратить официальные контакты с властями Тайваня и предупреждает, что на действия, направленные на подрыв интересов КНР, будет дан ответ.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году отношения вновь ухудшились. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталось на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В МИД КНР призвали Евросоюз отказаться от любых контактов с Тайванем
9 июня, 11:01
 
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