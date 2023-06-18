https://ria.ru/20230618/forum-1879034446.html

Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ"

Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" - РИА Новости, 18.06.2023

Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ"

Президент РФ Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде, отметив, что город вновь принимает журналистов,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T23:16

2023-06-18T23:16

2023-06-18T23:16

россия

калининград

владимир путин

сергей кириенко

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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде, отметив, что город вновь принимает журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии. "Дорогие друзья, отрадно, что ваш интересный проект состоялся. И сегодня Калининград вновь принимает участников форума, журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии. Вас ждёт насыщенная и разнообразная программа - дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профессионального сообщества, экспертами в области науки, образования и культуры. И, конечно, вы сможете поделиться с друзьями своими идеями и задумками, получить поддержку для их реализации", - зачитал приветствие Путина первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского молодёжного форума "ШУМ". Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе и даст старт новым перспективным идеям и инициативам. "Желаю вам вдохновения и удачи во всех начинаниях", - заключил российский лидер.

https://ria.ru/20230617/pmef-1878833867.html

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россия, калининград, владимир путин, сергей кириенко