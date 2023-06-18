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Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" - РИА Новости, 18.06.2023
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23:16 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/forum-1879034446.html
Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ"
Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" - РИА Новости, 18.06.2023
Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ"
Президент РФ Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде, отметив, что город вновь принимает журналистов,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T23:16
2023-06-18T23:16
россия
калининград
владимир путин
сергей кириенко
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде, отметив, что город вновь принимает журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии. "Дорогие друзья, отрадно, что ваш интересный проект состоялся. И сегодня Калининград вновь принимает участников форума, журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии. Вас ждёт насыщенная и разнообразная программа - дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профессионального сообщества, экспертами в области науки, образования и культуры. И, конечно, вы сможете поделиться с друзьями своими идеями и задумками, получить поддержку для их реализации", - зачитал приветствие Путина первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского молодёжного форума "ШУМ". Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе и даст старт новым перспективным идеям и инициативам. "Желаю вам вдохновения и удачи во всех начинаниях", - заключил российский лидер.
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россия, калининград, владимир путин, сергей кириенко
Россия, Калининград, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ"

Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает с приветственным словом
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает с приветственным словом - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает с приветственным словом. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде, отметив, что город вновь принимает журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии.
"Дорогие друзья, отрадно, что ваш интересный проект состоялся. И сегодня Калининград вновь принимает участников форума, журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии. Вас ждёт насыщенная и разнообразная программа - дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профессионального сообщества, экспертами в области науки, образования и культуры. И, конечно, вы сможете поделиться с друзьями своими идеями и задумками, получить поддержку для их реализации", - зачитал приветствие Путина первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского молодёжного форума "ШУМ".
Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе и даст старт новым перспективным идеям и инициативам.
"Желаю вам вдохновения и удачи во всех начинаниях", - заключил российский лидер.
LIVE: Петербургский международный экономический форум 2023 – день 4 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Петербургский международный экономический форум. День четвертый
17 июня, 10:00
 
РоссияКалининградВладимир ПутинСергей Кириенко
 
 
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