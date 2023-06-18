Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ"
Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает с приветственным словом
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает с приветственным словом. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского форума "ШУМ" в Калининграде, отметив, что город вновь принимает журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии.
"Дорогие друзья, отрадно, что ваш интересный проект состоялся. И сегодня Калининград вновь принимает участников форума, журналистов, фотографов, дизайнеров, специалистов в сфере медиаиндустрии. Вас ждёт насыщенная и разнообразная программа - дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профессионального сообщества, экспертами в области науки, образования и культуры. И, конечно, вы сможете поделиться с друзьями своими идеями и задумками, получить поддержку для их реализации", - зачитал приветствие Путина первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского молодёжного форума "ШУМ".
Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом ключе и даст старт новым перспективным идеям и инициативам.
"Желаю вам вдохновения и удачи во всех начинаниях", - заключил российский лидер.