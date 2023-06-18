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Президент Чехии призвал ввести ограничения в отношении россиян за рубежом - РИА Новости, 18.06.2023
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16:35 18.06.2023 (обновлено: 17:45 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/chekhiya-1879007303.html
Президент Чехии призвал ввести ограничения в отношении россиян за рубежом
Президент Чехии призвал ввести ограничения в отношении россиян за рубежом - РИА Новости, 18.06.2023
Президент Чехии призвал ввести ограничения в отношении россиян за рубежом
В отношении проживающих за рубежом россиян необходимо ввести ограничительные меры, заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN Prima NEWS. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:35
2023-06-18T17:45
в мире
россия
украина
чехия
петр павел
владимир путин
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ПРАГА, 18 июн — РИА Новости. В отношении проживающих за рубежом россиян необходимо ввести ограничительные меры, заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN Prima NEWS.Он подчеркнул, что подобные прецеденты были, в частности, во время Второй мировой войны. Тогда власти США применяли ограничения против проживавших в стране японцев.&quot;Это не означает, что я согласен с теми мерами, которые были предприняты против японцев в США во время Второй мировой войны. Я говорю о том, что мы должны делать&quot;, — сказал Павел.Глава государства отметил, что Россия якобы нарушает действующие международные положения и права, а также называет Чехию врагом. Кроме того, Павел вспомнил о взрыве склада с боеприпасами в деревне Врбетице в 2014 году, в организации которого Прага бездоказательно обвинила Москву. По мнению президента, все эти доводы на фоне спецоперации на Украине заставляют чехов настороженно относиться к россиянам, проживающим в республике. Он также пояснил, что ранее сказанные им слова про "мониторинг спецслужбами" не означают тотальное слежение за каждым отдельным человеком. По словам Павела, речь идет об общем наблюдении за происходящим в российской диаспоре и "реагировании на факты рискованного поведения". При этом он подчеркнул, что цель таких мер — обеспечить безопасность местного населения, "чтобы не повторились Врбетице или что-то подобное".Президент добавил, что среди проживающих за рубежом россиян могут быть люди, не согласные с действиями Москвы, но одновременно одобряющие спецоперацию на Украине. В качестве примера он привел историю с чешским хоккеистом Дмитрием Яшкиным, который продолжил выступать в Континентальной хоккейной лиге, хотя большинство иностранцев покинули ее клубы после начала СВО."Если эти люди участвуют в поддержке агрессивной войны на Украине, то хотят они того или нет, но они становятся составной частью российской пропаганды. И с нашей стороны было бы весьма безответственным, если бы за их действиями не наблюдали (чешские спецслужбы. — Прим. ред.)", — подчеркнул Павел.Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились в апреле 2021-го. Тогда Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из-за этого власти Чехии выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.После 24 февраля 2022 года правительство Чехии отозвало разрешение на деятельность в республике российских генконсульств в Брно и Карловых Варах. Кроме того, до марта 2024 года Прага прекратила выдачу туристических виз россиянам. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
https://ria.ru/20230617/uekhavshie-1878788182.html
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в мире, россия, украина, чехия, петр павел, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Чехия, Петр Павел, Владимир Путин
Президент Чехии призвал ввести ограничения в отношении россиян за рубежом

Президент Чехии Петр Павел: необходимо ввести ограничения в отношении россиян за рубежом

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 июн — РИА Новости. В отношении проживающих за рубежом россиян необходимо ввести ограничительные меры, заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
Он подчеркнул, что подобные прецеденты были, в частности, во время Второй мировой войны. Тогда власти США применяли ограничения против проживавших в стране японцев.
«

"Это не означает, что я согласен с теми мерами, которые были предприняты против японцев в США во время Второй мировой войны. Я говорю о том, что мы должны делать", — сказал Павел.

Глава государства отметил, что Россия якобы нарушает действующие международные положения и права, а также называет Чехию врагом. Кроме того, Павел вспомнил о взрыве склада с боеприпасами в деревне Врбетице в 2014 году, в организации которого Прага бездоказательно обвинила Москву. По мнению президента, все эти доводы на фоне спецоперации на Украине заставляют чехов настороженно относиться к россиянам, проживающим в республике.
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Он также пояснил, что ранее сказанные им слова про "мониторинг спецслужбами" не означают тотальное слежение за каждым отдельным человеком. По словам Павела, речь идет об общем наблюдении за происходящим в российской диаспоре и "реагировании на факты рискованного поведения". При этом он подчеркнул, что цель таких мер — обеспечить безопасность местного населения, "чтобы не повторились Врбетице или что-то подобное".
Президент добавил, что среди проживающих за рубежом россиян могут быть люди, не согласные с действиями Москвы, но одновременно одобряющие спецоперацию на Украине. В качестве примера он привел историю с чешским хоккеистом Дмитрием Яшкиным, который продолжил выступать в Континентальной хоккейной лиге, хотя большинство иностранцев покинули ее клубы после начала СВО.
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"Если эти люди участвуют в поддержке агрессивной войны на Украине, то хотят они того или нет, но они становятся составной частью российской пропаганды. И с нашей стороны было бы весьма безответственным, если бы за их действиями не наблюдали (чешские спецслужбы. — Прим. ред.)", — подчеркнул Павел.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились в апреле 2021-го. Тогда Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из-за этого власти Чехии выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
После 24 февраля 2022 года правительство Чехии отозвало разрешение на деятельность в республике российских генконсульств в Брно и Карловых Варах. Кроме того, до марта 2024 года Прага прекратила выдачу туристических виз россиянам. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
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