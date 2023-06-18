https://ria.ru/20230618/bank-1878985974.html
В банке, захваченном вооруженным мужчиной в Астане, находятся сотрудники
В банке, захваченном вооруженным мужчиной в Астане, находятся сотрудники - РИА Новости, 18.06.2023
В банке, захваченном вооруженным мужчиной в Астане, находятся сотрудники
Клиентов нет в отделении банка в Астане, захваченном неизвестным мужчиной, в помещении находятся только сотрудники, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:04
2023-06-18T13:04
2023-06-18T13:14
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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Клиентов нет в отделении банка в Астане, захваченном неизвестным мужчиной, в помещении находятся только сотрудники, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового учреждения.Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении Kaspi Bank в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры."В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию сообщили, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Сообщается, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников. По данным СМИ, в заложниках - семь девушек и один охранник.
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РИА Новости
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в мире, казахстан, астана
В мире, Казахстан, Астана
В банке, захваченном вооруженным мужчиной в Астане, находятся сотрудники
В банке, захваченном вооруженным мужчиной в Астане, находятся сотрудники, клиентов нет
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Клиентов нет в отделении банка в Астане, захваченном неизвестным мужчиной, в помещении находятся только сотрудники, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового учреждения.
Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении Kaspi Bank в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры.
"В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.
Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию сообщили, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Сообщается, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников. По данным СМИ, в заложниках - семь девушек и один охранник.
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