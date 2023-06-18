https://ria.ru/20230618/astana-1879015733.html
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый - РИА Новости, 18.06.2023
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый
Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:05
2023-06-18T18:05
2023-06-18T18:48
в мире
астана
жамбылская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878990703_23:0:3662:2047_1920x0_80_0_0_fd62eee68b44786225468398cfe6c925.jpg
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц, сообщила столичная прокуратура. Ранее в воскресенье МВД сообщило, что вооруженный неизвестный захватил в заложники людей в отделении Kaspi bank. В кредитной организации уточнили, что все захваченные - сотрудники банка. Правоохранители начали переговоры с мужчиной, но после того, как они не дали результатов, спецназ взял помещение штурмом с применением слезоточивого газа. Подозреваемый был задержан, все заложники освобождены. В результате произошедшего пострадавших нет. "Установлено, что около 14.00 часов дня (11.00 мск) уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12", - сообщила прокуратура. По данным прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников). Проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20230618/zalozhniki-1878990335.html
астана
жамбылская область
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878990703_877:0:3606:2047_1920x0_80_0_0_93f7f69511cfa7a81c62b7467875a84e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, жамбылская область, казахстан
В мире, Астана, Жамбылская область, Казахстан
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый
Прокуратура: захвативший заложников в банке в Астане состоит на наркологическом учете
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц, сообщила столичная прокуратура.
Ранее в воскресенье МВД сообщило, что вооруженный неизвестный захватил в заложники людей в отделении Kaspi bank. В кредитной организации уточнили, что все захваченные - сотрудники банка. Правоохранители начали переговоры с мужчиной, но после того, как они не дали результатов, спецназ взял помещение штурмом с применением слезоточивого газа. Подозреваемый был задержан, все заложники освобождены. В результате произошедшего пострадавших нет.
«
"Установлено, что около 14.00 часов дня (11.00 мск) уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12", - сообщила прокуратура.
По данным прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников).
Проводятся следственные действия.
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка