https://ria.ru/20230618/astana-1879015733.html

Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый

Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый - РИА Новости, 18.06.2023

Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый

Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T18:05

2023-06-18T18:05

2023-06-18T18:48

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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц, сообщила столичная прокуратура. Ранее в воскресенье МВД сообщило, что вооруженный неизвестный захватил в заложники людей в отделении Kaspi bank. В кредитной организации уточнили, что все захваченные - сотрудники банка. Правоохранители начали переговоры с мужчиной, но после того, как они не дали результатов, спецназ взял помещение штурмом с применением слезоточивого газа. Подозреваемый был задержан, все заложники освобождены. В результате произошедшего пострадавших нет. "Установлено, что около 14.00 часов дня (11.00 мск) уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12", - сообщила прокуратура. По данным прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников). Проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20230618/zalozhniki-1878990335.html

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в мире, астана, жамбылская область, казахстан