Рейтинг@Mail.ru
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 18.06.2023 (обновлено: 18:48 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/astana-1879015733.html
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый - РИА Новости, 18.06.2023
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый
Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:05
2023-06-18T18:48
в мире
астана
жамбылская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878990703_23:0:3662:2047_1920x0_80_0_0_fd62eee68b44786225468398cfe6c925.jpg
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц, сообщила столичная прокуратура. Ранее в воскресенье МВД сообщило, что вооруженный неизвестный захватил в заложники людей в отделении Kaspi bank. В кредитной организации уточнили, что все захваченные - сотрудники банка. Правоохранители начали переговоры с мужчиной, но после того, как они не дали результатов, спецназ взял помещение штурмом с применением слезоточивого газа. Подозреваемый был задержан, все заложники освобождены. В результате произошедшего пострадавших нет. "Установлено, что около 14.00 часов дня (11.00 мск) уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12", - сообщила прокуратура. По данным прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников). Проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20230618/zalozhniki-1878990335.html
астана
жамбылская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878990703_877:0:3606:2047_1920x0_80_0_0_93f7f69511cfa7a81c62b7467875a84e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, астана, жамбылская область, казахстан
В мире, Астана, Жамбылская область, Казахстан
Захвативший заложников в банке в Астане состоит на учете как наркозависимый

Прокуратура: захвативший заложников в банке в Астане состоит на наркологическом учете

© Sputnik / Арман АскаровВооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане
Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Арман Аскаров
Вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка Kaspi в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Уроженец Жамбылской области Казахстана (на юге страны), захвативший в воскресенье семерых заложников в отделении Kaspi bank в центре Астаны, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц, сообщила столичная прокуратура.
Ранее в воскресенье МВД сообщило, что вооруженный неизвестный захватил в заложники людей в отделении Kaspi bank. В кредитной организации уточнили, что все захваченные - сотрудники банка. Правоохранители начали переговоры с мужчиной, но после того, как они не дали результатов, спецназ взял помещение штурмом с применением слезоточивого газа. Подозреваемый был задержан, все заложники освобождены. В результате произошедшего пострадавших нет.
«
"Установлено, что около 14.00 часов дня (11.00 мск) уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО "Kaspi bank" по улице Достык, 12", - сообщила прокуратура.
По данным прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников).
Проводятся следственные действия.
Освобождение заложников в Астане - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка
Вчера, 13:44
 
В миреАстанаЖамбылская областьКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала