https://ria.ru/20230618/astana-1878991925.html
Власти раскрыли подробности операции по освобождению заложников в Астане
Власти раскрыли подробности операции по освобождению заложников в Астане - РИА Новости, 18.06.2023
Власти раскрыли подробности операции по освобождению заложников в Астане
Переговоры с захватчиком вел глава МВД Казахстана Ахметжанов, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:00
2023-06-18T14:00
2023-06-18T14:38
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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Переговоры с захватчиком вел глава МВД Казахстана Ахметжанов, сообщила пресс-служба МВД республики."Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", - сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, мвд казахстана, казахстан
В мире, Астана, МВД Казахстана, Казахстан
Власти раскрыли подробности операции по освобождению заложников в Астане
МВД Казахстана: переговоры с захватчиком банка в Астане вел министр Ахметжанов
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости.
Переговоры с захватчиком вел глава МВД Казахстана Ахметжанов, сообщила
пресс-служба МВД республики.
"Переговоры с захватчиком проводил министр (внутренних дел) Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией", - сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщил Ахметжанов журналистам по окончании штурма, в ходе силовой операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.
Министр также подтвердил, что в помещении было семь заложников.
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