https://ria.ru/20230618/astana-1878987571.html
В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников
В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников - РИА Новости, 18.06.2023
В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников
Предположительно, семь человек находятся в заложниках в отделении Kaspi Bank в Астане, захваченном вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:29
2023-06-18T13:29
2023-06-18T14:43
в мире
астана
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878995166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec8f29c8facfa7dedb094802bd19297f.jpg
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Предположительно, семь человек находятся в заложниках в отделении Kaspi Bank в Астане, захваченном вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находятся только сотрудники, клиентов нет."Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек", - говорится в сообщении пресс-служба МВД.В нем также подчеркивается, что информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности."Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20230610/pozhar-1877412843.html
астана
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878995166_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_897e63095d5967af21021fff6e22a699.jpg
Отделение банка в Астане, где захвачены заложники
Вооруженный мужчина удерживает заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было.
2023-06-18T13:29
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников
Вооруженный мужчина захватил, предположительно, семь человек в банке в Астане
АСТАНА, 18 июн - РИА Новости.
Предположительно, семь человек находятся в заложниках в отделении Kaspi Bank в Астане, захваченном вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана
.
Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находятся только сотрудники, клиентов нет.
"Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек", - говорится в сообщении пресс-служба МВД.
В нем также подчеркивается, что информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.
"Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", - сообщила пресс-служба.
Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14