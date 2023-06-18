https://ria.ru/20230618/astana-1878987571.html

В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников

В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников - РИА Новости, 18.06.2023

В банке в Астане захватили, предположительно, семь заложников

Предположительно, семь человек находятся в заложниках в отделении Kaspi Bank в Астане, захваченном вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:29

2023-06-18T13:29

2023-06-18T14:43

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АСТАНА, 18 июн - РИА Новости. Предположительно, семь человек находятся в заложниках в отделении Kaspi Bank в Астане, захваченном вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.Ранее МВД республики сообщило, что, предположительно, вооруженный мужчина заперся с другими посетителями в отделении банка в центре Астаны. Полиция начала с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находятся только сотрудники, клиентов нет."Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек", - говорится в сообщении пресс-служба МВД.В нем также подчеркивается, что информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности."Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", - сообщила пресс-служба.

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Отделение банка в Астане, где захвачены заложники Вооруженный мужчина удерживает заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было. 2023-06-18T13:29 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, астана, казахстан