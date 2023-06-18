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В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке - РИА Новости, 18.06.2023
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Астане вооруженный мужчина заперся в отделении банка вместе с сотрудниками финансовой организации, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:11
2023-06-18T12:11
2023-06-18T14:40
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АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. В Астане вооруженный мужчина заперся в отделении банка вместе с сотрудниками финансовой организации, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале."Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек", — уточнили в ведомстве.В нем также подчеркивается, что информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности."Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", — указала пресс-служба.Как уточняется, инцидент произошел на улице Достык.В Kaspi Bank сообщили РИА Новости, что в захваченном отделении нет клиентов банка, там находятся только сотрудники организации.Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию сообщили, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Сообщается, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников. По данным СМИ, в заложниках — семь девушек и охранник.
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Отделение банка в Астане, где захвачены заложники
Вооруженный мужчина удерживает заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка сообщила, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было.
2023-06-18T12:11
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В Астане мужчина, предположительно, имеющий оружие, заперся в банке с заложниками
АСТАНА, 18 июн — РИА Новости.
В Астане вооруженный мужчина заперся в отделении банка вместе с сотрудниками финансовой организации, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале
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"Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек", — уточнили в ведомстве.
В нем также подчеркивается, что информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.
"Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", — указала пресс-служба.
Как уточняется, инцидент произошел на улице Достык.
В Kaspi Bank сообщили РИА Новости, что в захваченном отделении нет клиентов банка, там находятся только сотрудники организации.
Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию сообщили, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Сообщается, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников. По данным СМИ, в заложниках — семь девушек и охранник.
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