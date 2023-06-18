Директор ААНИИ заявил о возможном сотрудничестве Индонезии и России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Россией в Арктике для изучения изменения климата, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. "Делегация Индонезии посетила наш павильон, и мы осудили возможные направления сотрудничества. Может показаться, что это странная ситуация. В чем интерес южной страны в арктических исследованиях? Но тут все просто. Климатические изменения в Арктике настолько глобальные, что затрагивают в том числе и южные страны", - сказал Макаров на полях Петербургского международного экономического форума. Он пояснил, что изменение климата в Арктике сильно влияет также на муссоны и дожди в Азии, что создает риски для сельского хозяйства. "Арктика - это место, где формируется погода для половины земного шара", - подчеркнул Макаров. Директор института уточнил, что сотрудничество с Индонезией может начаться с учебных программ по обмену студентами. "Если более конкретные проекты созреют, то у нас есть инфраструктура, суда, станции, ледостойкая платформа. Может быть, коллегам будет интересно поработать на нашей инфраструктуре", - добавил Макаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Сессия "Арктика - территория инвестиционных возможностей и ярких путешествий" на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Россией в Арктике для изучения изменения климата, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
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"Делегация Индонезии посетила наш павильон, и мы осудили возможные направления сотрудничества. Может показаться, что это странная ситуация. В чем интерес южной страны в арктических исследованиях? Но тут все просто. Климатические изменения в Арктике настолько глобальные, что затрагивают в том числе и южные страны", - сказал Макаров на полях Петербургского международного экономического форума.
Он пояснил, что изменение климата в Арктике сильно влияет также на муссоны и дожди в Азии, что создает риски для сельского хозяйства.
"Арктика - это место, где формируется погода для половины земного шара", - подчеркнул Макаров.
Директор института уточнил, что сотрудничество с Индонезией может начаться с учебных программ по обмену студентами.
"Если более конкретные проекты созреют, то у нас есть инфраструктура, суда, станции, ледостойкая платформа. Может быть, коллегам будет интересно поработать на нашей инфраструктуре", - добавил Макаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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