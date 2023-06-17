https://ria.ru/20230617/zaes-1878854991.html

Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты

Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты - РИА Новости, 17.06.2023

Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:39

2023-06-17T11:39

2023-06-17T11:40

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

вооруженные силы рф

магатэ

рафаэль гросси

владимир рогов

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861535428_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_d098b14eb5c591604616cc35667b10a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ и отправить отснятый материал, но им это не удалось."Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ", - сказал Рогов."Это явно никак к их прямой деятельности не относится", - подчеркнул Рогов.По его словам, инспекторы МАГАТЭ не смогли ничего отправить из снятого материала, потому что в то время в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала, а в последующем их вежливо, но очень настойчиво попросили все удалить."Почему-то инспекторов не волнует ситуация на атомной станции. Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции. Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки", - подчеркнул Рогов.Рогов выразил опасения, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку. "По моему личному мнению, миссия МАГАТЭ повторяет путь той же миссии ОБСЕ, которая практически открыто работала на Донбассе в интересах иностранных разведок и спецслужб, здесь аналогичные действия предпринимаются и осуществляются", - полагает Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская аэс, вооруженные силы рф, магатэ, рафаэль гросси, владимир рогов, запорожская область