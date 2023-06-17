Рейтинг@Mail.ru
Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 17.06.2023 (обновлено: 11:40 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/zaes-1878854991.html
Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты
Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты - РИА Новости, 17.06.2023
Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:39
2023-06-17T11:40
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы рф
магатэ
рафаэль гросси
владимир рогов
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861535428_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_d098b14eb5c591604616cc35667b10a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ и отправить отснятый материал, но им это не удалось."Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ", - сказал Рогов."Это явно никак к их прямой деятельности не относится", - подчеркнул Рогов.По его словам, инспекторы МАГАТЭ не смогли ничего отправить из снятого материала, потому что в то время в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала, а в последующем их вежливо, но очень настойчиво попросили все удалить."Почему-то инспекторов не волнует ситуация на атомной станции. Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции. Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки", - подчеркнул Рогов.Рогов выразил опасения, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку. "По моему личному мнению, миссия МАГАТЭ повторяет путь той же миссии ОБСЕ, которая практически открыто работала на Донбассе в интересах иностранных разведок и спецслужб, здесь аналогичные действия предпринимаются и осуществляются", - полагает Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861535428_647:0:2908:1696_1920x0_80_0_0_5f5c57d55239258079ac86b5a8ce5344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы рф, магатэ, рафаэль гросси, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Запорожская область
Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались снимать российские блокпосты

Рогов: специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты российских военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ и отправить отснятый материал, но им это не удалось.
«
"Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ", - сказал Рогов.
"Это явно никак к их прямой деятельности не относится", - подчеркнул Рогов.
По его словам, инспекторы МАГАТЭ не смогли ничего отправить из снятого материала, потому что в то время в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала, а в последующем их вежливо, но очень настойчиво попросили все удалить.
«
"Почему-то инспекторов не волнует ситуация на атомной станции. Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции. Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки", - подчеркнул Рогов.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад
Вчера, 08:00
Рогов выразил опасения, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку. "По моему личному мнению, миссия МАГАТЭ повторяет путь той же миссии ОБСЕ, которая практически открыто работала на Донбассе в интересах иностранных разведок и спецслужб, здесь аналогичные действия предпринимаются и осуществляются", - полагает Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы РФМАГАТЭРафаэль ГроссиВладимир РоговЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала