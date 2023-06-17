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Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung - РИА Новости, 17.06.2023
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12:54 17.06.2023 (обновлено: 17:26 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/vvoz-1878863669.html
Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung
Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung - РИА Новости, 17.06.2023
Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung
Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:54
2023-06-17T17:26
пмэф-2023
россия
экономика
максут шадаев
samsung
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. "Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования — имеются в виду сервера и СХД — из недружественных стран, это НР, IBM и так далее. Мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет", — сказал Шадаев. По его словам, обсуждение пока в начальной стадии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, максут шадаев, samsung, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ibm
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Максут Шадаев, Samsung, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), IBM
Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung

Глава Минцифры Шадаев заявил об обсуждении запрета параллельного импорта мобильных Samsung

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на ПМЭФ
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
"Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования — имеются в виду сервера и СХД — из недружественных стран, это НР, IBM и так далее. Мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет", — сказал Шадаев.
По его словам, обсуждение пока в начальной стадии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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