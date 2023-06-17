https://ria.ru/20230617/vvoz-1878863669.html

Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung

Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung - РИА Новости, 17.06.2023

Шадаев: в Минцифры обсуждают запрет параллельного ввоза мобильных Samsung

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:54

2023-06-17T12:54

2023-06-17T17:26

пмэф-2023

россия

экономика

максут шадаев

samsung

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ibm

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. "Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования — имеются в виду сервера и СХД — из недружественных стран, это НР, IBM и так далее. Мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет", — сказал Шадаев. По его словам, обсуждение пока в начальной стадии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, максут шадаев, samsung, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ibm