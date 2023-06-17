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Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным

Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023

Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным

Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:58

2023-06-17T12:58

2023-06-17T20:28

санкт-петербург

пмэф-2023

россия

владимир путин

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."Сейчас у них состоится встреча", — сказал он журналистам на итоговом пресс-брифинге форума.В целом, по словам Кобякова, в ПМЭФ приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Вместе с Рамафосой в делегацию вошли президенты Коморских Островов, Замбии и Сенегала. Египет представляет премьер-министр, Уганду — министр иностранных дел, Конго — государственный министр. Накануне миссия побывала в Киеве и провела переговоры с Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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санкт-петербург, россия, владимир путин, антон кобяков