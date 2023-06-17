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Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:58 17.06.2023 (обновлено: 20:28 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/vstrecha-1878864310.html
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:58
2023-06-17T20:28
санкт-петербург
пмэф-2023
россия
владимир путин
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.&quot;Сейчас у них состоится встреча&quot;, — сказал он журналистам на итоговом пресс-брифинге форума.В целом, по словам Кобякова, в ПМЭФ приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Вместе с Рамафосой в делегацию вошли президенты Коморских Островов, Замбии и Сенегала. Египет представляет премьер-министр, Уганду — министр иностранных дел, Конго — государственный министр. Накануне миссия побывала в Киеве и провела переговоры с Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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санкт-петербург, россия, владимир путин, антон кобяков
Санкт-Петербург, ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Антон Кобяков
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным

Оргкомитет ПМЭФ: главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса во время церемонии встречи в аэропорту Санкт-Петербурга
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время церемонии встречи в аэропорту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время церемонии встречи в аэропорту Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
«

"Сейчас у них состоится встреча", — сказал он журналистам на итоговом пресс-брифинге форума.

В целом, по словам Кобякова, в ПМЭФ приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств.
Вместе с Рамафосой в делегацию вошли президенты Коморских Островов, Замбии и Сенегала. Египет представляет премьер-министр, Уганду — министр иностранных дел, Конго — государственный министр. Накануне миссия побывала в Киеве и провела переговоры с Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАнтон Кобяков
 
 
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