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Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин

Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин - РИА Новости, 17.06.2023

Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин

Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:34

2023-06-17T13:34

2023-06-17T21:07

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

роснефть

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китай

рубль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", — рассказал он, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ. "Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", — добавил он. Однако, отметил Сечин, в ситуации с рублем есть как минимум две проблемы: это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему. Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава "Роснефти". "При этом доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и так далее. Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", — подчеркнул Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, роснефть, россия, китай, рубль, юань