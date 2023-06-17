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Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин - РИА Новости, 17.06.2023
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13:34 17.06.2023 (обновлено: 21:07 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/valyuta-1878870603.html
Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин
Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин - РИА Новости, 17.06.2023
Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин
Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:34
2023-06-17T21:07
пмэф-2023
экономика
игорь сечин
роснефть
россия
китай
рубль
юань
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", — рассказал он, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ. "Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", — добавил он. Однако, отметил Сечин, в ситуации с рублем есть как минимум две проблемы: это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему. Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава "Роснефти". &quot;При этом доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и так далее. Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно&quot;, — подчеркнул Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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Ольга Фомченкова
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экономика, игорь сечин, роснефть, россия, китай, рубль, юань
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Сечин, Роснефть, Россия, Китай, Рубль, Юань
Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин

Сечин: рубль и юань могли бы сменить теряющий позиции доллар в качестве резервной валюты

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", — рассказал он, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
"Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", — добавил он.
Однако, отметил Сечин, в ситуации с рублем есть как минимум две проблемы: это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему.
Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава "Роснефти".
«

"При этом доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и так далее. Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", — подчеркнул Сечин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаИгорь СечинРоснефтьРоссияКитайРубльЮань
 
 
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