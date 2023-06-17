Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", — рассказал он, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ. "Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", — добавил он. Однако, отметил Сечин, в ситуации с рублем есть как минимум две проблемы: это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему. Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава "Роснефти". "При этом доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и так далее. Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", — подчеркнул Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", — рассказал он, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели ПМЭФ.
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
"Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют", — добавил он.
Однако, отметил Сечин, в ситуации с рублем есть как минимум две проблемы: это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему.
Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава "Роснефти".
«
"При этом доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в связи с созданной на его основе огромной системой финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и так далее. Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", — подчеркнул Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.