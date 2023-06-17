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Путин: все проблемы на Украине начались после неконституционного переворота - РИА Новости, 17.06.2023
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19:24 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878917587.html
Путин: все проблемы на Украине начались после неконституционного переворота
Путин: все проблемы на Украине начались после неконституционного переворота - РИА Новости, 17.06.2023
Путин: все проблемы на Украине начались после неконституционного переворота
Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан западными спонсорами,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:24
2023-06-17T19:24
в мире
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россия
юар
владимир путин
сирил рамафоса
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан западными спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу. "Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили", - сказал Путин. В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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в мире, украина, россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, маки салл
В мире, Украина, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Маки Салл
Путин: все проблемы на Украине начались после неконституционного переворота

Путин: проблемы на Украине начались после вооруженного переворота, поддержанного Западом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан западными спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу.
"Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили", - сказал Путин.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Путин: Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины
Вчера, 19:17
 
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