Путин: все проблемы на Украине начались после неконституционного переворота
Путин: проблемы на Украине начались после вооруженного переворота, поддержанного Западом
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан западными спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу.
"Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили", - сказал Путин.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.