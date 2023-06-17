https://ria.ru/20230617/turizm-1878871005.html

В России появится онлайн-биржа для подбора туров

В России появится онлайн-биржа для подбора туров - РИА Новости, 17.06.2023

В России появится онлайн-биржа для подбора туров

Искусственный интеллект поможет туристам подобрать уникальную путевку, для этого государство разработает механизм сбора данных - онлайн-биржу, которая будет... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:38

2023-06-17T13:38

2023-06-17T13:39

пмэф-2023

технологии

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект поможет туристам подобрать уникальную путевку, для этого государство разработает механизм сбора данных - онлайн-биржу, которая будет доступна большинству россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы совместно с бизнесом в ближайшее время проработаем механизм сбора данных в туризме", - сказал Чернышенко. Среди данных, которые планируется собирать - цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт. "Это будет онлайн-биржа, на которой будут выставляться и мгновенно в онлайне меняться цены. Гостиницы будут демпинговать и давать лучшие предложения, либо динамически их повышать. Здесь будут уже справедливые механизмы работы. А онлайн-консьержи будут массовыми и доступны всем. Они будут подбирать индивидуальные туры, в которых учтут тысячи нюансов и подстроят их под туриста", - продолжил он. Чернышенко отметил, что для развития искусственного интеллекта государство, "как агрегатор агрегаторов, предоставит один из главных инструментов - доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании". Он пояснил, что будет создана площадка, на которой сойдутся все цепочки клиентского пути. "Задача государства - отрегулировать рынок так, чтобы эти данные были доступны агрегаторам. А дальше бизнес сам всё сделает", - уточнил вице-премьер. Чернышенко уверен, что именно искусственный интеллект позволит создать доступный сервис для всех россиян. "Сейчас такие услуги предоставляются владельцам платиновых карт в некоторых сервисах, а также тем, кто пользуется услугами турагентств и туроператоров, где за клиента добиваются бронирования удобного отеля, лучшей цены. Это прошлый век. Сейчас это уже должен делать искусственный интеллект", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко >>

https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм