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ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года

ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года - РИА Новости, 17.06.2023

ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года

Банк России в этом году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, считает, что это будет востребованным, заявила первый зампред... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:52

2023-06-17T00:52

2023-06-17T00:52

пмэф-2023

экономика

технологии

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банк России в этом году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, считает, что это будет востребованным, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. "Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", - сказала она в интервью телеканалу РБК, добавив, что в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). "Это оплата по лицу до определённой суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы. С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях", - добавила первый зампред ЦБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)