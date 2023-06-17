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ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
00:52 17.06.2023
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ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года
ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года - РИА Новости, 17.06.2023
ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года
Банк России в этом году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, считает, что это будет востребованным, заявила первый зампред... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:52
2023-06-17T00:52
пмэф-2023
экономика
технологии
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банк России в этом году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, считает, что это будет востребованным, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. "Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", - сказала она в интервью телеканалу РБК, добавив, что в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). "Это оплата по лицу до определённой суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы. С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях", - добавила первый зампред ЦБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года

Первый зампред ЦБ: регулятор хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель направления инновационных решений департамента по инновациям X5 Retail Group Михаил Кучеренков демонстрирует технологию оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания в супермаркете "Перекресток"
Руководитель направления инновационных решений департамента по инновациям X5 Retail Group Михаил Кучеренков демонстрирует технологию оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания в супермаркете Перекресток - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель направления инновационных решений департамента по инновациям X5 Retail Group Михаил Кучеренков демонстрирует технологию оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания в супермаркете "Перекресток". Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Банк России в этом году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, считает, что это будет востребованным, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ.
«
"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", - сказала она в интервью телеканалу РБК, добавив, что в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК).
"Это оплата по лицу до определённой суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы. С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях", - добавила первый зампред ЦБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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