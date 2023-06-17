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Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2023
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Религия
 
15:18 17.06.2023 (обновлено: 16:45 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/troitsa-1878890295.html
Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек
Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2023
Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек
Около пяти-шести тысяч паломников ежедневно подходят к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, рассказал РИА Новости источник в Русской православной... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:18
2023-06-17T16:45
религия
москва
сергий радонежский
русская православная церковь
храм христа спасителя
религия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Около пяти-шести тысяч паломников ежедневно подходят к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви. "К иконе ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек. Все они получают буклеты с молитвой и икону "Троицы" на память о посещении храма", — сказал собеседник агентства.Накануне в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля —дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви.Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
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москва, сергий радонежский, русская православная церковь, храм христа спасителя, религия, владимир путин
Религия, Москва, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Храм Христа Спасителя, Религия, Владимир Путин
Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек

До шести тысяч паломников ежедневно подходят к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВерующие у иконы Святой Троицы
Верующие у иконы Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Верующие у иконы Святой Троицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Около пяти-шести тысяч паломников ежедневно подходят к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.
"К иконе ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек. Все они получают буклеты с молитвой и икону "Троицы" на память о посещении храма", — сказал собеседник агентства.

Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. В 1929-м ее передали в Государственную Третьяковскую галерею.

Накануне в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля —дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви.
Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Священнослужительницы у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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