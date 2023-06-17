https://ria.ru/20230617/troitsa-1878890295.html

Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек

Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2023

Источник: к "Троице" Рублева ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек

Около пяти-шести тысяч паломников ежедневно подходят к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, рассказал РИА Новости источник в Русской православной... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:18

2023-06-17T15:18

2023-06-17T16:45

религия

москва

сергий радонежский

русская православная церковь

храм христа спасителя

религия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Около пяти-шести тысяч паломников ежедневно подходят к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви. "К иконе ежедневно подходят пять-шесть тысяч человек. Все они получают буклеты с молитвой и икону "Троицы" на память о посещении храма", — сказал собеседник агентства.Накануне в РПЦ сообщили, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля —дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Там также отметили, что сейчас министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской православной церкви.Указ об этом в мае подписал президент Владимир Путин. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на ее историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергий радонежский, русская православная церковь, храм христа спасителя, религия, владимир путин