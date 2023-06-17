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Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:29 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/transformatsiya-1878861151.html
Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова
Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2023
Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова
Начавшийся в мире процесс глобальной трансформации будет идти "достаточно долго", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:29
2023-06-17T12:29
пмэф-2023
в мире
россия
мария захарова
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Начавшийся в мире процесс глобальной трансформации будет идти "достаточно долго", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование", - заявила Захарова на ПМЭФ на сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров". ПМЭФ-2033 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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в мире, россия, мария захарова, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, В мире, Россия, Мария Захарова, Санкт-Петербург
Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова

Захарова: начавшийся в мире процесс глобальной трансформации будет идти достаточно долго

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДиректор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Начавшийся в мире процесс глобальной трансформации будет идти "достаточно долго", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование", - заявила Захарова на ПМЭФ на сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров".
ПМЭФ-2033 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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