https://ria.ru/20230617/tigritsa-1878821070.html
В Приморье тигрицу вернули в дикую природу после реабилитации
В Приморье тигрицу вернули в дикую природу после реабилитации - РИА Новости, 17.06.2023
В Приморье тигрицу вернули в дикую природу после реабилитации
Тигрицу, отловленную в Хабаровском крае после череды нападений на домашних и сельскохозяйственных животных, выпустили в дикую природу в Приморском крае,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:00
2023-06-17T03:00
2023-06-17T03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Тигрицу, отловленную в Хабаровском крае после череды нападений на домашних и сельскохозяйственных животных, выпустили в дикую природу в Приморском крае, сообщили в центре "Амурский тигр". В начале апреля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поимке молодой тигрицы, в течение нескольких недель нападавшей на животных в районе имени Лазо. От лап хищницы погибли бык и несколько собак, пострадала корова. "Она не была истощена, без травм, в центр реабилитации она попала скорее в профилактических целях. За ее поведением наблюдали, проверяли реакцию на человека, навыки охоты. "Экзамены" хищница успешно сдала, и ее выпустили в тайгу на северо-западе Приморья", - говорится в публикации в телеграм-канале центра "Амурский тигр". Других тигров на реабилитации в регионе нет. В четверг в центре "Амурский тигр" сообщили о выпуске в дикую природу тигрицы, которую поймали в Хабаровском крае в марте. Зверя ловили из-за нападения на собаку в Нанайском районе. После поимки выяснилось, что у хищницы не хватает фрагментов трех пальцев на одной из лап. Вероятно, она ранее лишилась их, попав в капкан. К моменту выпуска травма уже не беспокоила тигрицу. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230529/tigr-1874726620.html
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хабаровский край, приморский край, россия, михаил дегтярев, общество
Хабаровский край, Приморский край, Россия, Михаил Дегтярев, Общество
В Приморье тигрицу вернули в дикую природу после реабилитации
Центр "Амурский тигр": в Приморье тигрицу вернули в дикую природу после реабилитации