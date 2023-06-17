https://ria.ru/20230617/tanki-1878830904.html

Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков

Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков - РИА Новости, 17.06.2023

Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:36

2023-06-17T07:36

2023-06-17T09:18

безопасность

россия

омская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей танков и огнеметных систем при их подготовке к отправке в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства. "Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сказал он.В свою очередь, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска. По его словам, модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск. "Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", - уточнил Шестаков.

https://ria.ru/20230608/bronetekhnika-1877041591.html

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Шойгу на танковом заводе в Омской области Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы. 2023-06-17T07:36 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу