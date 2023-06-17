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Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков - РИА Новости, 17.06.2023
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07:36 17.06.2023 (обновлено: 09:18 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/tanki-1878830904.html
Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков
Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков - РИА Новости, 17.06.2023
Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:36
2023-06-17T09:18
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей танков и огнеметных систем при их подготовке к отправке в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства. "Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сказал он.В свою очередь, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска. По его словам, модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск. "Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", - уточнил Шестаков.
https://ria.ru/20230608/bronetekhnika-1877041591.html
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Шойгу на танковом заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу
Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков

Шойгу на танковом заводе в Омской области обратил внимание на повышение защиты экипажей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на одно из оборонных предприятий Омской области обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей танков и огнеметных систем при их подготовке к отправке в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сказал он.
В свою очередь, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.
По его словам, модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск.
"Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", - уточнил Шестаков.
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Шойгу призвал оснащать бронетехнику допзащитой перед отправкой в части
8 июня, 17:38
 
БезопасностьРоссияОмская областьСергей Шойгу
 
 
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