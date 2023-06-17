https://ria.ru/20230617/tanki-1878830790.html
Шойгу поставил задачу выпускать больше танков и огнеметных систем
Шойгу поставил задачу выпускать больше танков и огнеметных систем - РИА Новости, 17.06.2023
Шойгу поставил задачу выпускать больше танков и огнеметных систем
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:35
2023-06-17T07:35
2023-06-17T09:24
безопасность
россия
сергей шойгу
омская область
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем, сообщила пресс-служба военного ведомства."Министр обороны указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — говорится в релизе.На предприятии министру, в частности, показали автоматическую линию по сборке гусениц. Руководитель завода доложил, что благодаря оптимизации производственных мощностей за последние месяцы выпуск продукции по всей номенклатуре увеличился в разы.Особое внимание глава Минобороны уделил повышению защищенности экипажей боевых машин. По словам начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майора Александра Шестакова, все бронемашины доработаны с учетом этих требований. Технику уже погрузили на платформы для отправки в войска, добавил он, пояснив, что модули комплексной бронезащиты поедут эшелоном вместе с танками, а устанавливать их, учитывая габариты, будут уже в районах сосредоточения войск.Кроме того, Шойгу побывал на арсенале, где военную технику ремонтируют и готовят к отправке в зону спецоперации. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-лейтенант Николай Паршин доложил, что с этой базы уже отправили свыше четырех тысяч артиллерийских установок и в ближайшее время подготовят еще более 700.
https://ria.ru/20230608/bronetekhnika-1877041591.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу на танковом заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
2023-06-17T07:35
true
PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, омская область
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Омская область
Шойгу поставил задачу выпускать больше танков и огнеметных систем
Глава Минобороны Шойгу проверил арсеналы в Омской области и выполнение Гособоронзаказа
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем, сообщила пресс-служба
военного ведомства.
"Министр обороны указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", — говорится в релизе.
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На предприятии министру, в частности, показали автоматическую линию по сборке гусениц. Руководитель завода доложил, что благодаря оптимизации производственных мощностей за последние месяцы выпуск продукции по всей номенклатуре увеличился в разы.
Особое внимание глава Минобороны уделил повышению защищенности экипажей боевых машин. По словам начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майора Александра Шестакова, все бронемашины доработаны с учетом этих требований. Технику уже погрузили на платформы для отправки в войска, добавил он, пояснив, что модули комплексной бронезащиты поедут эшелоном вместе с танками, а устанавливать их, учитывая габариты, будут уже в районах сосредоточения войск.
Кроме того, Шойгу побывал на арсенале, где военную технику ремонтируют и готовят к отправке в зону спецоперации. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-лейтенант Николай Паршин доложил, что с этой базы уже отправили свыше четырех тысяч артиллерийских установок и в ближайшее время подготовят еще более 700.
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