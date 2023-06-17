https://ria.ru/20230617/shtraf-1878829440.html

В Совфеде предложили штрафовать компании за утечки персональных данных

В Совфеде предложили штрафовать компании за утечки персональных данных - РИА Новости, 17.06.2023

В Совфеде предложили штрафовать компании за утечки персональных данных

Минцифры РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных граждан, в первый раз штраф составит от 5 до 10 миллионов... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:19

2023-06-17T07:19

2023-06-17T07:19

россия

сергей голованов

технологии

лаборатория касперского

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Минцифры РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных граждан, в первый раз штраф составит от 5 до 10 миллионов рублей, повторно – до 3% от оборота, заявил РИА Новости сенатор, зампредседателя cовета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. "За такие утечки, о которых мы, к сожалению, часто слышим, когда утекает более 100 тысяч строк, согласно законопроекту, который разработало Минцифры РФ, предусматриваются штрафы для юридических лиц от 5 до 10 миллионов (рублей)", - сказал сенатор. Он выразил уверенность, что "закон будет принят в этом году". "В повторном случае (утечки данных) же уже может речь идти о том, что добавится работы у конкурсных управляющих, так как штраф будет от 0,1 до 3% от оборота компании за предшествующий год", - добавил парламентарий. Политик напомнил, что соответствующий проект президент поручил правительству внести "до 1 июля этого года". "Необходимо проводить системную работу с сотрудниками по кибергигиене, учитывая, что уже совсем скоро будет принят закон о крайне чувствительных оборотных штрафах за утечки персональных данных, полученных в результате взлома", - сказал он. "Считаю, что эффективным решением станет переход коммерческих компаний на современные отечественные IT-продукты, поддерживающие все необходимые для безопасности обновления", - сказал Шейкин. Парламентарий также сообщил, что направил письмо главному эксперту "Лаборатории Касперского" Сергею Голованову (есть в распоряжении РИА Новости) с просьбой прокомментировать кибератаки с использованием программ-вымогателей, "которые преимущественно направлены на компании крупного бизнеса". Сенатор также попросил эксперта предоставить мнение о наиболее частых причинах взломов, способах борьбы с ними и типовые рекомендации. В ответе главного эксперта "Лаборатории Касперского" (также есть в распоряжении агентства) говорится, что среднесуточное количество корпоративных пользователей, у которых была заблокирована работа программ-вымогателей, составило 143. По прогнозам, данное число к концу 2023 года составит 175 случаев. "По статистике реагирования на инциденты, связанные с программами-вымогателями, в 2022 году более 42% всех инцидентов началось с эксплуатации уязвимостей в публично доступных приложениях, 23% – с компрометации учетных записей, 11% – с вредоносных писем в электронной почте", - сообщил эксперт. Голованов предложил компаниям постоянно обновлять программное обеспечение, использующееся в компании, чтобы бороться с программами-вымогателями. "(Необходимо) соблюдать политику ведения паролей; использовать защитные механизмы электронной переписки с постоянными напоминаниями сотрудникам компании об опасности открытия приложенных файлов от неизвестных контактов и перехода по ссылкам из переписки с ними", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230525/smi-1874106037.html

https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877082406.html

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россия, сергей голованов , технологии, лаборатория касперского, совет федерации рф, общество