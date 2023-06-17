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Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 17.06.2023
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19:02 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/sammit-1878914476.html
Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 17.06.2023
Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите "Россия-Африка" удастся определить новые перспективы взаимодействия. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:02
2023-06-17T19:02
россия
африка
санкт-петербург
владимир путин
в мире
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите "Россия-Африка" удастся определить новые перспективы взаимодействия. "В текущем году сотрудничество с африканскими партнерами по самому широкому спектру направлений развивается весьма активно", - сказал Путин на встрече с делегацией из африканских стран. Он напомнил, что сейчас ведется активная подготовка к саммиту Россия - Африка. "Уверен, что в ходе этого мероприятия удастся определить новые перспективные направления для взаимодействия с политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - отметил он. Второй саммит "Россия-Африка" состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
https://ria.ru/20230615/sammit-1878338285.html
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россия, африка, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Путин надеется, что на саммите "Россия — Африка" определят перспективы взаимодействия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите "Россия-Африка" удастся определить новые перспективы взаимодействия.
"В текущем году сотрудничество с африканскими партнерами по самому широкому спектру направлений развивается весьма активно", - сказал Путин на встрече с делегацией из африканских стран.
Он напомнил, что сейчас ведется активная подготовка к саммиту Россия - Африка. "Уверен, что в ходе этого мероприятия удастся определить новые перспективные направления для взаимодействия с политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - отметил он.
Второй саммит "Россия-Африка" состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
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