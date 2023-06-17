https://ria.ru/20230617/sammit-1878914476.html

Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 17.06.2023

Путин рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите "Россия-Африка" удастся определить новые перспективы взаимодействия. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:02

2023-06-17T19:02

2023-06-17T19:02

россия

африка

санкт-петербург

владимир путин

в мире

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на саммите "Россия-Африка" удастся определить новые перспективы взаимодействия. "В текущем году сотрудничество с африканскими партнерами по самому широкому спектру направлений развивается весьма активно", - сказал Путин на встрече с делегацией из африканских стран. Он напомнил, что сейчас ведется активная подготовка к саммиту Россия - Африка. "Уверен, что в ходе этого мероприятия удастся определить новые перспективные направления для взаимодействия с политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - отметил он. Второй саммит "Россия-Африка" состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

https://ria.ru/20230615/sammit-1878338285.html

россия

африка

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, санкт-петербург, владимир путин, в мире