https://ria.ru/20230617/rogov-1878819497.html

Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС

Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.06.2023

Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал дикой ложью заявление Владимира Зеленского о якобы намерении российской... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T02:00

2023-06-17T02:00

2023-06-17T02:00

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

владимир зеленский

владимир рогов

запорожская аэс

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал дикой ложью заявление Владимира Зеленского о якобы намерении российской стороны подорвать Запорожскую АЭС. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. "Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу "чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, киевские власти готовят провокации в отношении Запорожской АЭС, поэтому заранее формируют для западной публики почву с обвинениями в адрес России. "Они, видимо, попытаются предпринять что-то страшное в отношении АЭС. Что это будет? Обстрелы, теракты, попытка штурма и захвата станции или что-то еще - покажет ближайшее время", - добавил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html

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россия, энергодар, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, общество