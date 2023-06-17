https://ria.ru/20230617/rogov-1878819497.html
Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС
Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.06.2023
Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал дикой ложью заявление Владимира Зеленского о якобы намерении российской... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:00
2023-06-17T02:00
2023-06-17T02:00
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
владимир зеленский
владимир рогов
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал дикой ложью заявление Владимира Зеленского о якобы намерении российской стороны подорвать Запорожскую АЭС. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. "Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу "чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, киевские власти готовят провокации в отношении Запорожской АЭС, поэтому заранее формируют для западной публики почву с обвинениями в адрес России. "Они, видимо, попытаются предпринять что-то страшное в отношении АЭС. Что это будет? Обстрелы, теракты, попытка штурма и захвата станции или что-то еще - покажет ближайшее время", - добавил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html
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россия, энергодар, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Общество
Рогов назвал дикой ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС
Рогов обвинил Зеленского во лжи и прикрытии терроризма за слова о подрыве Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал дикой ложью заявление Владимира Зеленского о якобы намерении российской стороны подорвать Запорожскую АЭС.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.
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"Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу "чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, киевские власти готовят провокации в отношении Запорожской АЭС, поэтому заранее формируют для западной публики почву с обвинениями в адрес России
.
"Они, видимо, попытаются предпринять что-то страшное в отношении АЭС. Что это будет? Обстрелы, теракты, попытка штурма и захвата станции или что-то еще - покажет ближайшее время", - добавил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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