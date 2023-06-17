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Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
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18:53 17.06.2023 (обновлено: 19:11 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/putin-1878912887.html
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:53
2023-06-17T19:11
украина
владимир путин
в мире
россия
санкт-петербург
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину.Делегация африканских стран сегодня прибыла в Петербург, чтобы обсудить мирную инициативу по украинскому направлению. Днем ранее делегация посетила Киев."Мы проведем полноценную дискуссию. Я позволю себе высказать свою позицию, обменяемся мнениями, в том числе по результатам вашей вчерашней поездки", - сказал он.
https://ria.ru/20230617/otnosheniya-1878911921.html
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украина, владимир путин, в мире, россия, санкт-петербург
Украина, Владимир Путин, В мире, Россия, Санкт-Петербург
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией

Путин обменяется мнениями с африканской делегацией по итогам их поездки на Украину

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину.
Делегация африканских стран сегодня прибыла в Петербург, чтобы обсудить мирную инициативу по украинскому направлению. Днем ранее делегация посетила Киев.
"Мы проведем полноценную дискуссию. Я позволю себе высказать свою позицию, обменяемся мнениями, в том числе по результатам вашей вчерашней поездки", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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