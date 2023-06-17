https://ria.ru/20230617/putin-1878912887.html

Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией

Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023

Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:53

2023-06-17T18:53

2023-06-17T19:11

украина

владимир путин

в мире

россия

санкт-петербург

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину.Делегация африканских стран сегодня прибыла в Петербург, чтобы обсудить мирную инициативу по украинскому направлению. Днем ранее делегация посетила Киев."Мы проведем полноценную дискуссию. Я позволю себе высказать свою позицию, обменяемся мнениями, в том числе по результатам вашей вчерашней поездки", - сказал он.

https://ria.ru/20230617/otnosheniya-1878911921.html

украина

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Екатерина Зайцева

украина, владимир путин, в мире, россия, санкт-петербург