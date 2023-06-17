https://ria.ru/20230617/putin-1878912887.html
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:53
2023-06-17T18:53
2023-06-17T19:11
украина
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканской делегацией обменяется мнениями по итогам их поездки на Украину.Делегация африканских стран сегодня прибыла в Петербург, чтобы обсудить мирную инициативу по украинскому направлению. Днем ранее делегация посетила Киев."Мы проведем полноценную дискуссию. Я позволю себе высказать свою позицию, обменяемся мнениями, в том числе по результатам вашей вчерашней поездки", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина, Владимир Путин, В мире, Россия, Санкт-Петербург
Путин обменяется мнениями по Украине с африканской делегацией
Путин обменяется мнениями с африканской делегацией по итогам их поездки на Украину