https://ria.ru/20230617/putin-1878883883.html
Встреча Путина с главой ЮАР Рамафосой в Санкт-Петербурге
Встреча Путина с главой ЮАР Рамафосой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 17.06.2023
Встреча Путина с главой ЮАР Рамафосой в Санкт-Петербурге
Встреча президента России Владимира Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:00
2023-06-17T16:00
2023-06-17T23:51
юар
санкт-петербург
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Встреча президента России Владимира Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге.
юар
санкт-петербург
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Встреча Путина с президентом ЮАР в Санкт-Петербурге
LIVE: Встреча Путина с президентом ЮАР в Санкт-Петербурге
2023-06-17T16:00
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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юар, санкт-петербург, видео
ЮАР, Санкт-Петербург
Встреча Путина с главой ЮАР Рамафосой в Санкт-Петербурге
Встреча президента России Владимира Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге.
2023-06-17T16:00
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PT1S
Встреча президента России Владимира Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Санкт-Петербурге.