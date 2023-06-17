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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области - РИА Новости, 17.06.2023

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:36

2023-06-17T07:36

2023-06-17T09:19

безопасность

омская область

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков в свою очередь, доложил, что вся техника улучшена и уже находится на железнодорожных платформах в ожидании отправки в войска."Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", — добавил Александр Шестаков.Министр обороны поручил руководству завода соблюдать график выполнения гособоронзаказа и продолжать наращивать мощности по выпуску техники.Глава российского военного ведомства также посетил с инспекцией арсеналы и базы резерва, размещенные в Омской области.

https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html

омская область

россия

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Шойгу на танковом заводе в Омской области Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы. 2023-06-17T07:36 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, омская область, россия, сергей шойгу