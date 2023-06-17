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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области - РИА Новости, 17.06.2023
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07:36 17.06.2023 (обновлено: 09:19 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/proverka-1878831029.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области - РИА Новости, 17.06.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:36
2023-06-17T09:19
безопасность
омская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков в свою очередь, доложил, что вся техника улучшена и уже находится на железнодорожных платформах в ожидании отправки в войска."Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", — добавил Александр Шестаков.Министр обороны поручил руководству завода соблюдать график выполнения гособоронзаказа и продолжать наращивать мощности по выпуску техники.Глава российского военного ведомства также посетил с инспекцией арсеналы и базы резерва, размещенные в Омской области.
https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html
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Шойгу на танковом заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
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безопасность, омская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Омская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал в Омской области создающее танки предприятие ОПК

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве.
В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков в свою очередь, доложил, что вся техника улучшена и уже находится на железнодорожных платформах в ожидании отправки в войска.
"Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", — добавил Александр Шестаков.
Министр обороны поручил руководству завода соблюдать график выполнения гособоронзаказа и продолжать наращивать мощности по выпуску техники.
Глава российского военного ведомства также посетил с инспекцией арсеналы и базы резерва, размещенные в Омской области.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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