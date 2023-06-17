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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области - РИА Новости, 17.06.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:36
2023-06-17T07:36
2023-06-17T09:19
безопасность
омская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков в свою очередь, доложил, что вся техника улучшена и уже находится на железнодорожных платформах в ожидании отправки в войска."Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", — добавил Александр Шестаков.Министр обороны поручил руководству завода соблюдать график выполнения гособоронзаказа и продолжать наращивать мощности по выпуску техники.Глава российского военного ведомства также посетил с инспекцией арсеналы и базы резерва, размещенные в Омской области.
https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html
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Шойгу на танковом заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
2023-06-17T07:36
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безопасность, омская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Омская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
Глава Минобороны Шойгу проинспектировал в Омской области создающее танки предприятие ОПК
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили
в ведомстве.
В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков в свою очередь, доложил, что вся техника улучшена и уже находится на железнодорожных платформах в ожидании отправки в войска.
"Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", — добавил Александр Шестаков.
Министр обороны поручил руководству завода соблюдать график выполнения гособоронзаказа и продолжать наращивать мощности по выпуску техники.
Глава российского военного ведомства также посетил с инспекцией арсеналы и базы резерва, размещенные в Омской области.
Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса