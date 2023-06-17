https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 17.06.2023

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan

"АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает корреспондент... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:44

2023-06-17T13:44

2023-06-17T14:11

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

авто

максим соколов

денис мантуров

автоваз

lada vesta

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В торжественном перезапуске приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Соколов в среду рассказал РИА Новости, что Lada X-Cross 5 получила такое название за свою повышенную проходимость. Автопроизводитель будет изготовлять эту модель совместно с китайским партнером (крупноузловая сборка), каким именно - официально не раскрывается. Как уточнил исполнительный директор завода "Лада Санкт-Петербург" Сергей Захарченко, производство запускается на бывшем оборудований Nissan, которое было модернизировано под запуск новинки. Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", - уточнили в "АвтоВАЗе". В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Запуск производства Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге 2023-06-17T13:44 true PT1M47S

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экономика, санкт-петербург, авто, максим соколов, денис мантуров, автоваз, lada vesta