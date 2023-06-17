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"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:44 17.06.2023 (обновлено: 14:11 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 17.06.2023
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan
"АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает корреспондент... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:44
2023-06-17T14:11
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
авто
максим соколов
денис мантуров
автоваз
lada vesta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В торжественном перезапуске приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Соколов в среду рассказал РИА Новости, что Lada X-Cross 5 получила такое название за свою повышенную проходимость. Автопроизводитель будет изготовлять эту модель совместно с китайским партнером (крупноузловая сборка), каким именно - официально не раскрывается. Как уточнил исполнительный директор завода "Лада Санкт-Петербург" Сергей Захарченко, производство запускается на бывшем оборудований Nissan, которое было модернизировано под запуск новинки. Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", - уточнили в "АвтоВАЗе". В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878816948.html
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РИА Новости
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Запуск производства Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге
"АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге
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экономика, санкт-петербург, авто, максим соколов, денис мантуров, автоваз, lada vesta
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург, Авто, Максим Соколов, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan

"АвтоВАЗ" запустил производство машин Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В торжественном перезапуске приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда осужденных
Вчера, 01:14
Соколов в среду рассказал РИА Новости, что Lada X-Cross 5 получила такое название за свою повышенную проходимость. Автопроизводитель будет изготовлять эту модель совместно с китайским партнером (крупноузловая сборка), каким именно - официально не раскрывается. Как уточнил исполнительный директор завода "Лада Санкт-Петербург" Сергей Захарченко, производство запускается на бывшем оборудований Nissan, которое было модернизировано под запуск новинки.
Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", - уточнили в "АвтоВАЗе".
В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСанкт-ПетербургАвтоМаксим СоколовДенис МантуровАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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