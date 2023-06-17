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Путин посетил Петергоф с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
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23:13 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/progulka-1878940731.html
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией
Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:13
2023-06-17T23:13
петергоф
в мире
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербург
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В Петербурге в субботу проходили переговоры Путина с делегацией стран Африки, они обсуждали урегулирования по Украине. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским."Да они действительно на катере дошли до Петергофа. Там вышли на берег. Президент их сопровождал. Посмотрели дворец, прогулялись по парку", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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петергоф, в мире, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, россия
Петергоф, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Россия
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией

Путин с африканской делегацией посетил Петергоф и погулял по парку

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Петербурге в субботу проходили переговоры Путина с делегацией стран Африки, они обсуждали урегулирования по Украине. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
"Да они действительно на катере дошли до Петергофа. Там вышли на берег. Президент их сопровождал. Посмотрели дворец, прогулялись по парку", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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