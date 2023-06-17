https://ria.ru/20230617/progulka-1878940731.html
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией
Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:13
2023-06-17T23:13
2023-06-17T23:13
петергоф
в мире
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878922064_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24834c84174fc85439388662fffc5fac.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В Петербурге в субботу проходили переговоры Путина с делегацией стран Африки, они обсуждали урегулирования по Украине. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским."Да они действительно на катере дошли до Петергофа. Там вышли на берег. Президент их сопровождал. Посмотрели дворец, прогулялись по парку", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
петергоф
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878922064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecd51c6af5944c791dd022e8fbf23bad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петергоф, в мире, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, россия
Петергоф, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Россия
Путин посетил Петергоф с африканской делегацией
Путин с африканской делегацией посетил Петергоф и погулял по парку