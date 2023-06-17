https://ria.ru/20230617/progulka-1878940731.html

Путин посетил Петергоф с африканской делегацией

Путин посетил Петергоф с африканской делегацией - РИА Новости, 17.06.2023

Путин посетил Петергоф с африканской делегацией

Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:13

2023-06-17T23:13

2023-06-17T23:13

петергоф

в мире

владимир путин

дмитрий песков

санкт-петербург

россия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они посетили дворец и прогулялись по парку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В Петербурге в субботу проходили переговоры Путина с делегацией стран Африки, они обсуждали урегулирования по Украине. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским."Да они действительно на катере дошли до Петергофа. Там вышли на берег. Президент их сопровождал. Посмотрели дворец, прогулялись по парку", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

петергоф

санкт-петербург

россия

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петергоф, в мире, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, россия