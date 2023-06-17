https://ria.ru/20230617/pmef-1878863555.html

На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на 3,8 триллиона рублей

На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на 3,8 триллиона рублей - РИА Новости, 17.06.2023

На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на 3,8 триллиона рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, заявил советник президента... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:54

2023-06-17T12:54

2023-06-17T13:40

пмэф-2023

экономика

россия

антон кобяков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878855436_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_46b49219cd84695f468b9aeee76d22c4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 триллиона рублей - 3 триллиона 860 миллиардов, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, в том числе с компаниями Италии, Испании. Учтены соглашения, о которых я сейчас говорю, те, которые не являются коммерческой тайной. Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний", - сказал Кобяков журналистам на итоговом пресс-брифинге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон кобяков