https://ria.ru/20230617/plan-1878920493.html

Президент ЮАР рассказал об африканской мирной инициативе по Украине

Президент ЮАР рассказал об африканской мирной инициативе по Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Президент ЮАР рассказал об африканской мирной инициативе по Украине

Мирная инициатива африканских стран по урегулированию конфликта на Украине включает 10 пунктов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:51

2023-06-17T19:51

2023-06-17T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

сирил рамафоса

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мирная инициатива африканских стран по урегулированию конфликта на Украине включает 10 пунктов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным."Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира. Мы ищем именно мира. Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов, поскольку наше предложение действительно концентрируется вокруг именно 10 пунктов", - сказал Рамафоса. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.Первым пунктом следует то, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других игроков. "Второй момент, на который мы хотели бы обратить внимание..., мы твердо уверены, что эта война должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии. Война не будет продолжаться вечно", - указал Рамафоса.Третий пункт касается того, что африканские представители "хотели бы видеть деэскалацию конфликта - деэскалацию со стороны обеих сторон, поскольку деэскалация не способствует мирным переговорам". Четвертый пункт фиксирует, что авторы плана "признают суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН". Пятый пункт - "все страны нуждаются в гарантиях безопасности". Шестой пункт упоминает "свободу передвижения зерновых через Черное море, чтобы любые препятствия, которые существуют сейчас, были сняты". Рамафоса отметил, что этот пункт непосредственно влияет на африканские страны."Пункт седьмой - мы должны сделать так, чтобы была гуманитарная поддержка для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта. Пункт восьмой... касается освобождения военнопленных с обеих сторон. Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта - эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома", - подчеркнул президент ЮАР.Девятый пункт касается постконфликтного восстановления разрушений, вызванных боевыми действиями. "Мы должны поддержать это восстановление", - призвал президент ЮАР. Десятый пункт гласит, что "мы хотели бы видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание этой войны". "Для окончания войны нужно много встреч, много форматов взаимодействия", - пояснил Рамафоса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

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