Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 17.06.2023 (обновлено: 19:07 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/plan-1878914229.html
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине
Предложения по миру на Украине от африканской делегации не должны противоречить другим мирным инициативам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах с... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:01
2023-06-17T19:07
в мире
юар
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по миру на Украине от африканской делегации не должны противоречить другим мирным инициативам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы признаем и многие другие предложения, которые были выдвинуты от других крупных игроков мира. Наше предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты", - сказал Рамафоса.Еще один ключевой момент предложений африканской делегации заключается в том, что "эта война должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии, война не может продолжаться вечно", подчеркнул Рамафоса.
https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html
юар
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_ed61631112e60255c95921e208b9e82b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, украина, россия, владимир путин, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине

Глава ЮАР Рамафоса: африканский план по Украине не должен конфликтовать с другими идеями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, прибывший в Санкт-Петербург, во время церемонии встречи в аэропорту Пулково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по миру на Украине от африканской делегации не должны противоречить другим мирным инициативам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы признаем и многие другие предложения, которые были выдвинуты от других крупных игроков мира. Наше предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты", - сказал Рамафоса.
Еще один ключевой момент предложений африканской делегации заключается в том, что "эта война должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии, война не может продолжаться вечно", подчеркнул Рамафоса.
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
У России появился неожиданный союзник — и, возможно, новый курорт
31 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРУкраинаРоссияВладимир ПутинСирил Рамафоса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала