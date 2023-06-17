https://ria.ru/20230617/plan-1878914229.html
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине
Предложения по миру на Украине от африканской делегации не должны противоречить другим мирным инициативам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах с... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:01
2023-06-17T19:01
2023-06-17T19:07
в мире
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украина
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владимир путин
сирил рамафоса
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по миру на Украине от африканской делегации не должны противоречить другим мирным инициативам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы признаем и многие другие предложения, которые были выдвинуты от других крупных игроков мира. Наше предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты", - сказал Рамафоса.Еще один ключевой момент предложений африканской делегации заключается в том, что "эта война должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии, война не может продолжаться вечно", подчеркнул Рамафоса.
https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html
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в мире, юар, украина, россия, владимир путин, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Президент ЮАР рассказал об африканском мирном плане по Украине
Глава ЮАР Рамафоса: африканский план по Украине не должен конфликтовать с другими идеями
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по миру на Украине от африканской делегации не должны противоречить другим мирным инициативам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы признаем и многие другие предложения, которые были выдвинуты от других крупных игроков мира. Наше предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты", - сказал Рамафоса.
Еще один ключевой момент предложений африканской делегации заключается в том, что "эта война должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии, война не может продолжаться вечно", подчеркнул Рамафоса.
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