https://ria.ru/20230617/peregovory-1878943532.html
Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине
Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 18.06.2023
Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-17T23:54
2023-06-17T23:54
2023-06-18T00:14
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владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине, удалось в деталях обсудить."Уважаемый господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, юар, украина, россия, владимир путин, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Украина, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине
Путин обсудил с Рамофосой проблемы, связанные с разрешением конфликта на Украине
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине, удалось в деталях обсудить.
"Уважаемый господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию", - сказал Путин.
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