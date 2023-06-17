https://ria.ru/20230617/peregovory-1878943532.html

Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине

Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 18.06.2023

Путин заявил, что обсудил с главой ЮАР урегулирование конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-17T23:54

2023-06-17T23:54

2023-06-18T00:14

в мире

юар

украина

россия

владимир путин

сирил рамафоса

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине, удалось в деталях обсудить."Уважаемый господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

юар

украина

россия

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в мире, юар, украина, россия, владимир путин, сирил рамафоса