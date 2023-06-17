https://ria.ru/20230617/peregovora-1878943417.html
Путин начал переговоры с президентом ЮАР по БРИКС
Путин начал переговоры с президентом ЮАР по БРИКС - РИА Новости, 18.06.2023
Путин начал переговоры с президентом ЮАР по БРИКС
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой ЮАР Сирилом Рамафосой вопросы, связанные с БРИКС. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-17T23:51
2023-06-17T23:51
2023-06-18T00:16
брикс
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россия
владимир путин
сирил рамафоса
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой ЮАР Сирилом Рамафосой вопросы, связанные с БРИКС."У нас есть возможность несколько слов сказать по нашим двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных объединений, в том числе БРИКС. Спасибо большое за ваш визит", - сказал Путин в начале беседы.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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брикс, юар, россия, владимир путин, сирил рамафоса
БРИКС, ЮАР, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Путин начал переговоры с президентом ЮАР по БРИКС
Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой по БРИКС