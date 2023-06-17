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РАН: в России до 2022 года была разрушена кооперация науки и производства - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:53 17.06.2023 (обновлено: 15:21 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/nauka-1878886079.html
РАН: в России до 2022 года была разрушена кооперация науки и производства
РАН: в России до 2022 года была разрушена кооперация науки и производства - РИА Новости, 17.06.2023
РАН: в России до 2022 года была разрушена кооперация науки и производства
До начала 2022 года в РФ была разрушена кооперация между научными институтами и предприятиями, все технологии закупались за рубежом, а востребованные научные... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:53
2023-06-17T15:21
пмэф-2023
наука
геннадий красников
российская академия наук
россия
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До начала 2022 года в РФ была разрушена кооперация между научными институтами и предприятиями, все технологии закупались за рубежом, а востребованные научные исследования не были сформированы, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников. На сессии "Стратегический диалог: технологическое развитие" в рамках ПМЭФ-2023 ее участники проголосовали за человеческий фактор как за ключевую проблему технологического развития в стране, однако глава РАН отметил, что он выбрал "Кооперацию", так как в РФ она была "порушена". "Мое видение ситуации оно такое: мы должны понимать, что так ситуация, которая произошла, поставила страну перед колоссальными вызовами, на которые мы должны ответить… У нас были нарушены все технологические цепочки, у нас фундаментальная наука занималась своим, ее главный критерий – это публикационная активность, да еще и в рейтинговых журналах, за рубежом, побольше авторов… Зачастую технологии закупались за рубежом и не было никакой кооперации. Сегодня произошло, на мой взгляд, самое главное, все поняли, что произошло, что нас специально увели от этого дела, что у нас порушилась кооперация, у нас не сформированы были востребованные научные исследования", - сказал Красников. По словам президента РАН, в РФ изменилось понимание ситуации, так как до начала 2022 года население страны жило как в "большом супермаркете". "А зачем нам заниматься разработкой, делать? Мы можем все купить. И когда мы спрашиваем, почему у нас такое маленькое финансирование науки, потому что у нас это только за счет государства идет, а бизнес покупает технологии за рубежом… У нас многие знают что и где за рубежом делается, но зачастую не знает, что делает соседний институт, соседнее предприятие", - заключил Красников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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наука, геннадий красников, российская академия наук, россия
ПМЭФ-2023, Наука, Геннадий Красников, Российская академия наук, Россия
РАН: в России до 2022 года была разрушена кооперация науки и производства

Красников: до 2022 года в России была разрушена кооперация между наукой и предприятиями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РАН Геннадий Красников на ПМЭФ-2023
Президент РАН Геннадий Красников на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РАН Геннадий Красников на ПМЭФ-2023
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До начала 2022 года в РФ была разрушена кооперация между научными институтами и предприятиями, все технологии закупались за рубежом, а востребованные научные исследования не были сформированы, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.
На сессии "Стратегический диалог: технологическое развитие" в рамках ПМЭФ-2023 ее участники проголосовали за человеческий фактор как за ключевую проблему технологического развития в стране, однако глава РАН отметил, что он выбрал "Кооперацию", так как в РФ она была "порушена".
«
"Мое видение ситуации оно такое: мы должны понимать, что так ситуация, которая произошла, поставила страну перед колоссальными вызовами, на которые мы должны ответить… У нас были нарушены все технологические цепочки, у нас фундаментальная наука занималась своим, ее главный критерий – это публикационная активность, да еще и в рейтинговых журналах, за рубежом, побольше авторов… Зачастую технологии закупались за рубежом и не было никакой кооперации. Сегодня произошло, на мой взгляд, самое главное, все поняли, что произошло, что нас специально увели от этого дела, что у нас порушилась кооперация, у нас не сформированы были востребованные научные исследования", - сказал Красников.
По словам президента РАН, в РФ изменилось понимание ситуации, так как до начала 2022 года население страны жило как в "большом супермаркете".
"А зачем нам заниматься разработкой, делать? Мы можем все купить. И когда мы спрашиваем, почему у нас такое маленькое финансирование науки, потому что у нас это только за счет государства идет, а бизнес покупает технологии за рубежом… У нас многие знают что и где за рубежом делается, но зачастую не знает, что делает соседний институт, соседнее предприятие", - заключил Красников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023НаукаГеннадий КрасниковРоссийская академия наукРоссия
 
 
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