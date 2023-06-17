РАН: в России до 2022 года была разрушена кооперация науки и производства

C.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До начала 2022 года в РФ была разрушена кооперация между научными институтами и предприятиями, все технологии закупались за рубежом, а востребованные научные исследования не были сформированы, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников. На сессии "Стратегический диалог: технологическое развитие" в рамках ПМЭФ-2023 ее участники проголосовали за человеческий фактор как за ключевую проблему технологического развития в стране, однако глава РАН отметил, что он выбрал "Кооперацию", так как в РФ она была "порушена". "Мое видение ситуации оно такое: мы должны понимать, что так ситуация, которая произошла, поставила страну перед колоссальными вызовами, на которые мы должны ответить… У нас были нарушены все технологические цепочки, у нас фундаментальная наука занималась своим, ее главный критерий – это публикационная активность, да еще и в рейтинговых журналах, за рубежом, побольше авторов… Зачастую технологии закупались за рубежом и не было никакой кооперации. Сегодня произошло, на мой взгляд, самое главное, все поняли, что произошло, что нас специально увели от этого дела, что у нас порушилась кооперация, у нас не сформированы были востребованные научные исследования", - сказал Красников. По словам президента РАН, в РФ изменилось понимание ситуации, так как до начала 2022 года население страны жило как в "большом супермаркете". "А зачем нам заниматься разработкой, делать? Мы можем все купить. И когда мы спрашиваем, почему у нас такое маленькое финансирование науки, потому что у нас это только за счет государства идет, а бизнес покупает технологии за рубежом… У нас многие знают что и где за рубежом делается, но зачастую не знает, что делает соседний институт, соседнее предприятие", - заключил Красников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
C.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. До начала 2022 года в РФ была разрушена кооперация между научными институтами и предприятиями, все технологии закупались за рубежом, а востребованные научные исследования не были сформированы, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.
На сессии "Стратегический диалог: технологическое развитие" в рамках ПМЭФ-2023 ее участники проголосовали за человеческий фактор как за ключевую проблему технологического развития в стране, однако глава РАН отметил, что он выбрал "Кооперацию", так как в РФ она была "порушена".
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"Мое видение ситуации оно такое: мы должны понимать, что так ситуация, которая произошла, поставила страну перед колоссальными вызовами, на которые мы должны ответить… У нас были нарушены все технологические цепочки, у нас фундаментальная наука занималась своим, ее главный критерий – это публикационная активность, да еще и в рейтинговых журналах, за рубежом, побольше авторов… Зачастую технологии закупались за рубежом и не было никакой кооперации. Сегодня произошло, на мой взгляд, самое главное, все поняли, что произошло, что нас специально увели от этого дела, что у нас порушилась кооперация, у нас не сформированы были востребованные научные исследования", - сказал Красников.
По словам президента РАН, в РФ изменилось понимание ситуации, так как до начала 2022 года население страны жило как в "большом супермаркете".
"А зачем нам заниматься разработкой, делать? Мы можем все купить. И когда мы спрашиваем, почему у нас такое маленькое финансирование науки, потому что у нас это только за счет государства идет, а бизнес покупает технологии за рубежом… У нас многие знают что и где за рубежом делается, но зачастую не знает, что делает соседний институт, соседнее предприятие", - заключил Красников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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