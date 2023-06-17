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Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 17.06.2023
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17:24 17.06.2023 (обновлено: 17:56 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/nato-1878903808.html
Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО
Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 17.06.2023
Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО
США не станут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:24
2023-06-17T17:56
в мире
сша
украина
нато
джо байден
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. США не станут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена."Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены", — сказал глава государства, отметив, что не будет упрощать процесс присоединения к блоку специально для Киева.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина надеется получить четкое приглашение в альянс на июльском саммите организации в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. Как утверждает глава киевского режима, бойцы ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила положительного ответа по этому вопросу.При этом накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что лидеры альянса на грядущем саммите не намерены приглашать бывшую советскую республику в военный блок, а лишь обсудят с ней дальнейшее сближение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле слышали как просьбу Зеленского, так и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230617/nato-1878823599.html
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в мире, сша, украина, нато, джо байден, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, йенс столтенберг
В мире, США, Украина, НАТО, Джо Байден, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг
Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден пообещал не облегчать Украине путь вступления в НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. США не станут облегчать Украине путь вступления в НАТО, приводит пресс-пул Белого дома заявление американского президента Джо Байдена.
"Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены", — сказал глава государства, отметив, что не будет упрощать процесс присоединения к блоку специально для Киева.
Флаги стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
Вчера, 03:55
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина надеется получить четкое приглашение в альянс на июльском саммите организации в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. Как утверждает глава киевского режима, бойцы ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила положительного ответа по этому вопросу.
При этом накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что лидеры альянса на грядущем саммите не намерены приглашать бывшую советскую республику в военный блок, а лишь обсудят с ней дальнейшее сближение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле слышали как просьбу Зеленского, так и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала спецоперации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
В миреСШАУкраинаНАТОДжо БайденКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЙенс Столтенберг
 
 
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