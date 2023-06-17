https://ria.ru/20230617/muzey-1878890540.html

Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос"

Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос" - РИА Новости, 17.06.2023

Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос"

Обновленный музей "Космос" в Ярославской области впервые после пожара в 2022 году открыл свои двери в честь 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:20

2023-06-17T15:20

2023-06-17T15:20

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Обновленный музей "Космос" в Ярославской области впервые после пожара в 2022 году открыл свои двери в честь 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает на сайте правительство Ярославской области. Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское Тутаевского района. Часть музея - деревенский дом, сделанный по образцу дома бабушки Валентины Терешковой - Матрены Титовны Терешковой, где вся семья жила в годы войны. В ночь на 22 июня 2022 года в музее произошел пожар. Сильно пострадала деревянная изба. Огонь распространился на каменное здание музея, но пожарные его отстояли. По инициативе губернатора региона Михаила Евраева музей отреставрировали. В субботу он впервые открыл свои двери после пожара, торжество приурочили к 60-летию полета в космос Терешковой. По данным правительства региона, главным участником праздника стала сама Валентина Владимировна, сопровождал первую женщину-космонавта губернатор Михаил Евраев. В числе почетных гостей также были глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, министр просвещения Сергей Кравцов, вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Перед посещением музея "Космос" гости побывали в храме Святителя Николая Чудотворца. Валентина Владимировна отметила, что "не любить Ярославскую землю нельзя". "Тут живет хороший, надежный народ. И мы, конечно, всеми силами, всеми своими делами поддерживаем нашего президента. Вчера у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, и он просил передать всем привет и сказать, что Ярославская земля всегда славилась добрыми делами во имя Отечества. А я хочу сказать вам спасибо за память, за помощь, за то, что мы собираемся здесь. Можно много сегодня говорить о добрых делах ярославцев, но самое главное – сказать спасибо за то, что вы есть и поддерживаете. И это дает мне силы!", - цитирует Терешкову пресс-служба областного правительства. Правительство Ярославской области совместно с благотворительным фондом Валентины Терешковой и "Роскосмосом" обновили экспозицию музея. Также был открыт музейно-храмовый тематический парк с уникальными экспонатами, которые предоставил "Роскосмос". Из новшеств, которые ожидают посетителей, в частности, подробный макет марсианской базы, современные технологии в сферах робототехники и аэропоники, 18-метровый панорамный экран, на котором демонстрируется полет Земля – Марс. "В восстановленной избе, точной копии родного дома родителей Валентины Владимировны, обновленная экспозиция не только наполнена аутентичными предметами быта, но и стала интерактивной. Большую помощь в ее создании оказали местные жители, ряд экспонатов приобретен на антикварных рынках. По периметру всего комплекса по поручению губернатора установлены ограждение и освещение, появилась система видеонаблюдения для обеспечения безопасности объекта", - информирует областное правительство. Губернатор Михаил Евраев выразил уверенность, что обновленная экспозиция привлечет и заинтересует посетителей разных возрастов из разных уголков России и будет способствовать развитию этих мест. "Задача музея "Космос" - не только сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но и сформировать представление о современной космонавтике. Напомнить, что для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными выдающимися решениями и на протяжении многих лет по праву сохраняет за собой статус великой космической державы", - заявил губернатор. По данным правительства региона, в воскресенье в Никульском пройдет традиционный "Космический пикник", в котором смогут принять участие ярославцы и гости региона. Сегодня же праздничные мероприятия в честь 60-летия полета Валентины Владимировны продолжились на Стрелке в Ярославле: там прошли молодежный флешмоб, авиашоу с участием заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной, пилотажных групп "Первый полет" и "Русские витязи" из Москвы, спортсменов-парашютистов. "С 16.00 до 20.00 на Волжской набережной будут работать концертные и тематические площадки. Так, у Арсенальной башни жителей и гостей города ждут концертная программа "Чайка, долетевшая до звезд", творческие мастер-классы, игры, конкурсы, викторины. В Музее истории города выступят ученики детских школ искусств Ярославля. В 23.00 завершит программу праздничный салют", - информирует правительство Ярославской области, по чьей инициативе и организационной поддержке проводится весь комплекс мероприятий по празднованию 60-летия полета ярославской "Чайки".

https://ria.ru/20221028/muzeyokeana-1826473556.html

https://ria.ru/20220818/kosmos-1810387077.html

https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878781756.html

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