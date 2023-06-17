https://ria.ru/20230617/muzey-1878890540.html
Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос"
Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос" - РИА Новости, 17.06.2023
Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос"
Обновленный музей "Космос" в Ярославской области впервые после пожара в 2022 году открыл свои двери в честь 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:20
2023-06-17T15:20
2023-06-17T15:20
ярославская область
ярославская область
ярославль
валентина терешкова
михаил евраев
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Обновленный музей "Космос" в Ярославской области впервые после пожара в 2022 году открыл свои двери в честь 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает на сайте правительство Ярославской области. Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское Тутаевского района. Часть музея - деревенский дом, сделанный по образцу дома бабушки Валентины Терешковой - Матрены Титовны Терешковой, где вся семья жила в годы войны. В ночь на 22 июня 2022 года в музее произошел пожар. Сильно пострадала деревянная изба. Огонь распространился на каменное здание музея, но пожарные его отстояли. По инициативе губернатора региона Михаила Евраева музей отреставрировали. В субботу он впервые открыл свои двери после пожара, торжество приурочили к 60-летию полета в космос Терешковой. По данным правительства региона, главным участником праздника стала сама Валентина Владимировна, сопровождал первую женщину-космонавта губернатор Михаил Евраев. В числе почетных гостей также были глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, министр просвещения Сергей Кравцов, вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Перед посещением музея "Космос" гости побывали в храме Святителя Николая Чудотворца. Валентина Владимировна отметила, что "не любить Ярославскую землю нельзя". "Тут живет хороший, надежный народ. И мы, конечно, всеми силами, всеми своими делами поддерживаем нашего президента. Вчера у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, и он просил передать всем привет и сказать, что Ярославская земля всегда славилась добрыми делами во имя Отечества. А я хочу сказать вам спасибо за память, за помощь, за то, что мы собираемся здесь. Можно много сегодня говорить о добрых делах ярославцев, но самое главное – сказать спасибо за то, что вы есть и поддерживаете. И это дает мне силы!", - цитирует Терешкову пресс-служба областного правительства. Правительство Ярославской области совместно с благотворительным фондом Валентины Терешковой и "Роскосмосом" обновили экспозицию музея. Также был открыт музейно-храмовый тематический парк с уникальными экспонатами, которые предоставил "Роскосмос". Из новшеств, которые ожидают посетителей, в частности, подробный макет марсианской базы, современные технологии в сферах робототехники и аэропоники, 18-метровый панорамный экран, на котором демонстрируется полет Земля – Марс. "В восстановленной избе, точной копии родного дома родителей Валентины Владимировны, обновленная экспозиция не только наполнена аутентичными предметами быта, но и стала интерактивной. Большую помощь в ее создании оказали местные жители, ряд экспонатов приобретен на антикварных рынках. По периметру всего комплекса по поручению губернатора установлены ограждение и освещение, появилась система видеонаблюдения для обеспечения безопасности объекта", - информирует областное правительство. Губернатор Михаил Евраев выразил уверенность, что обновленная экспозиция привлечет и заинтересует посетителей разных возрастов из разных уголков России и будет способствовать развитию этих мест. "Задача музея "Космос" - не только сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но и сформировать представление о современной космонавтике. Напомнить, что для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными выдающимися решениями и на протяжении многих лет по праву сохраняет за собой статус великой космической державы", - заявил губернатор. По данным правительства региона, в воскресенье в Никульском пройдет традиционный "Космический пикник", в котором смогут принять участие ярославцы и гости региона. Сегодня же праздничные мероприятия в честь 60-летия полета Валентины Владимировны продолжились на Стрелке в Ярославле: там прошли молодежный флешмоб, авиашоу с участием заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной, пилотажных групп "Первый полет" и "Русские витязи" из Москвы, спортсменов-парашютистов. "С 16.00 до 20.00 на Волжской набережной будут работать концертные и тематические площадки. Так, у Арсенальной башни жителей и гостей города ждут концертная программа "Чайка, долетевшая до звезд", творческие мастер-классы, игры, конкурсы, викторины. В Музее истории города выступят ученики детских школ искусств Ярославля. В 23.00 завершит программу праздничный салют", - информирует правительство Ярославской области, по чьей инициативе и организационной поддержке проводится весь комплекс мероприятий по празднованию 60-летия полета ярославской "Чайки".
https://ria.ru/20221028/muzeyokeana-1826473556.html
https://ria.ru/20220818/kosmos-1810387077.html
https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878781756.html
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ярославская область, ярославль, валентина терешкова, михаил евраев, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, русские витязи
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Валентина Терешкова, Михаил Евраев, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Русские Витязи
Под Ярославлем открылся обновленный музей "Космос"
Обновленный музей "Космос" открылся под Ярославлем в честь 60-летия полета Терешковой
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн - РИА Новости.
Обновленный музей "Космос" в Ярославской области впервые после пожара в 2022 году открыл свои двери в честь 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает на сайте
правительство Ярославской области.
Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское Тутаевского района
. Часть музея - деревенский дом, сделанный по образцу дома бабушки Валентины Терешковой - Матрены Титовны Терешковой, где вся семья жила в годы войны. В ночь на 22 июня 2022 года в музее произошел пожар. Сильно пострадала деревянная изба. Огонь распространился на каменное здание музея, но пожарные его отстояли.
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По инициативе губернатора региона Михаила Евраева музей отреставрировали. В субботу он впервые открыл свои двери после пожара, торжество приурочили к 60-летию полета в космос Терешковой. По данным правительства региона, главным участником праздника стала сама Валентина Владимировна, сопровождал первую женщину-космонавта губернатор Михаил Евраев
. В числе почетных гостей также были глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
, министр просвещения Сергей Кравцов
, вице-премьер РФ
, министр промышленности и торговли Денис Мантуров
. Перед посещением музея "Космос" гости побывали в храме Святителя Николая Чудотворца
. Валентина Владимировна отметила, что "не любить Ярославскую землю нельзя".
"Тут живет хороший, надежный народ. И мы, конечно, всеми силами, всеми своими делами поддерживаем нашего президента. Вчера у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, и он просил передать всем привет и сказать, что Ярославская земля всегда славилась добрыми делами во имя Отечества. А я хочу сказать вам спасибо за память, за помощь, за то, что мы собираемся здесь. Можно много сегодня говорить о добрых делах ярославцев, но самое главное – сказать спасибо за то, что вы есть и поддерживаете. И это дает мне силы!", - цитирует Терешкову пресс-служба областного правительства.
Тематический парк появится в пострадавшем от пожара музее "Космос"
Правительство Ярославской области совместно с благотворительным фондом Валентины Терешковой и "Роскосмосом" обновили экспозицию музея. Также был открыт музейно-храмовый тематический парк с уникальными экспонатами, которые предоставил "Роскосмос". Из новшеств, которые ожидают посетителей, в частности, подробный макет марсианской базы, современные технологии в сферах робототехники и аэропоники, 18-метровый панорамный экран, на котором демонстрируется полет Земля
– Марс
.
"В восстановленной избе, точной копии родного дома родителей Валентины Владимировны, обновленная экспозиция не только наполнена аутентичными предметами быта, но и стала интерактивной. Большую помощь в ее создании оказали местные жители, ряд экспонатов приобретен на антикварных рынках. По периметру всего комплекса по поручению губернатора установлены ограждение и освещение, появилась система видеонаблюдения для обеспечения безопасности объекта", - информирует областное правительство.
Губернатор Михаил Евраев выразил уверенность, что обновленная экспозиция привлечет и заинтересует посетителей разных возрастов из разных уголков России и будет способствовать развитию этих мест. "Задача музея "Космос" - не только сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но и сформировать представление о современной космонавтике. Напомнить, что для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными выдающимися решениями и на протяжении многих лет по праву сохраняет за собой статус великой космической державы", - заявил губернатор. По данным правительства региона, в воскресенье в Никульском пройдет традиционный "Космический пикник", в котором смогут принять участие ярославцы и гости региона. Сегодня же праздничные мероприятия в честь 60-летия полета Валентины Владимировны продолжились на Стрелке в Ярославле: там прошли молодежный флешмоб, авиашоу с участием заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной
, пилотажных групп "Первый полет" и "Русские витязи
" из Москвы
, спортсменов-парашютистов.
"С 16.00 до 20.00 на Волжской набережной будут работать концертные и тематические площадки. Так, у Арсенальной башни жителей и гостей города ждут концертная программа "Чайка, долетевшая до звезд", творческие мастер-классы, игры, конкурсы, викторины. В Музее истории города выступят ученики детских школ искусств Ярославля. В 23.00 завершит программу праздничный салют", - информирует правительство Ярославской области, по чьей инициативе и организационной поддержке проводится весь комплекс мероприятий по празднованию 60-летия полета ярославской "Чайки".
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