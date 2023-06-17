Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
Жителям Одесской области запретили купаться в море из-за возбудителей инфекций в воде
© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз выходит из порта Южный близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в субботу в Одесском городском совете.
"Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Сообщается, что за последнюю неделю в результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней, среди которых сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных.
Утверждается, что наличие опасных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.
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Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.