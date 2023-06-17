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Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу - РИА Новости, 17.06.2023
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17:48 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/more-1878906814.html
Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу - РИА Новости, 17.06.2023
Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в субботу в Одесском городском совете. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:48
2023-06-17T17:48
россия
одесская область
черное море
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
одесский городской совет
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в субботу в Одесском городском совете. "Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Сообщается, что за последнюю неделю в результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней, среди которых сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных. Утверждается, что наличие опасных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html
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россия
одесская область
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россия, одесская область, черное море, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, одесский городской совет, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Одесская область, Черное море, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Одесский городской совет, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу

Жителям Одесской области запретили купаться в море из-за возбудителей инфекций в воде

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в субботу в Одесском городском совете.
"Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
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Сообщается, что за последнюю неделю в результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней, среди которых сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных.
Утверждается, что наличие опасных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияОдесская областьЧерное мореВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОдесский городской советСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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