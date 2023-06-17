https://ria.ru/20230617/more-1878906814.html

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу - РИА Новости, 17.06.2023

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в субботу в Одесском городском совете. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:48

2023-06-17T17:48

2023-06-17T17:48

россия

одесская область

черное море

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

владимир путин

одесский городской совет

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщили в субботу в Одесском городском совете. "Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Сообщается, что за последнюю неделю в результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней, среди которых сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных. Утверждается, что наличие опасных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

россия

одесская область

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, одесская область, черное море, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, одесский городской совет, следственный комитет россии (ск рф)