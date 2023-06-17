https://ria.ru/20230617/minenergo-1878830487.html

Минэнерго ставит задачу сохранить добычу и экспорт угля на уровне 2022 года

Минэнерго ставит задачу сохранить добычу и экспорт угля на уровне 2022 года - РИА Новости, 17.06.2023

Минэнерго ставит задачу сохранить добычу и экспорт угля на уровне 2022 года

Минэнерго России в 2023 году ставит задачу сохранить параметры угольной отрасли на уровне 2022 года: добычу выше 440 миллионов тонн, экспорт - выше 220... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:34

2023-06-17T07:34

2023-06-17T07:34

пмэф-2023

экономика

россия

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минэнерго России в 2023 году ставит задачу сохранить параметры угольной отрасли на уровне 2022 года: добычу выше 440 миллионов тонн, экспорт - выше 220 миллионов тонн, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "Мы себе ставим задачу сохранить параметры 2022 года, который был у нас достаточно сложным для угольной отрасли, он был переходным, мы меняли весь товаропоток после введения эмбарго. Поэтому задача номер раз – это сохранение параметров, то есть добыча угля на уровне выше 440 миллионов тонн и экспорт выше 220 миллионов тонн", - ответил замминистра на вопрос о прогнозе Минэнерго результатов 2023 года. Добыча угля в России в 2022 году осталась примерно на уровне 2021 года, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. По оценкам Минэнерго РФ, добыча в 2021 году выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)