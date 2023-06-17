https://ria.ru/20230617/meditsina-1878895097.html

Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины

Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины - РИА Новости, 17.06.2023

Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины

Новые инфекционные заболевания, увеличение продолжительности жизни и адаптация открытий к существующей инфраструктуре являются главными вызовами на пути... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:01

2023-06-17T16:01

2023-06-17T16:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Новые инфекционные заболевания, увеличение продолжительности жизни и адаптация открытий к существующей инфраструктуре являются главными вызовами на пути развития современной медицины, рассказала РИА Новости на ПМЭФ эксперт рынка НТИ "Хелснет", руководитель Совета по развитию системы здравоохранения КС НСБ РФ Альбина Макаева. "Перед медициной в настоящее время стоит множество вызовов: это новые инфекционные заболевания, быстро мутирующие и готовые перерасти в пандемии - такие как коронавирус, вспышки свиного и птичьего гриппа, демографический кризис, увеличение продолжительности жизни на фоне снижения рождаемости, рост урбанизации и необходимость перераспределения ареала проживания населения. И все они конечно же связаны прямо или косвенно с поддержанием здоровья и высоких технологий медицины", - рассказала Макаева. Эксперт отметила, что медицинская отрасль меняется и перенаправляет фокус на предотвращение развития заболеваний. При этом полноценный переход к персонализированной медицине тормозится процессом внедрения открытий в постоянную практику и расслоением доступности новых технологий для клиентского сегмента. "В настоящий момент, когда открытия, в том числе медицинские, происходят быстрее, чем мы способны их обработать и внедрить, основополагающим вызовом можно назвать скорейшую адаптацию открытий применительно существующей инфраструктуры и систем здравоохранения в целом. Кроме того, существует проблема с выходом инноваций на рынок. Поначалу новое лекарство или сервис являются крайне дорогостоящими продуктами, которые могут позволить себе ограниченное количество людей и проходит много времени прежде чем они станут доступны более широкому пласту потребителей", - сказала Макаева. Она также отметила, что для решения проблемы доступности новых разработок, стоит ориентироваться на устранение административных барьеров на пути внедрения новых разработок, как законодательных так и частных. По ее словам, стоит поменять понятийный, идеологический подход к ведению бизнеса, где первым критерием должна стать польза для людей и доступность технологии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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