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Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:01 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/meditsina-1878895097.html
Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины
Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины - РИА Новости, 17.06.2023
Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины
Новые инфекционные заболевания, увеличение продолжительности жизни и адаптация открытий к существующей инфраструктуре являются главными вызовами на пути... РИА Новости, 17.06.2023
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пмэф-2023
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Новые инфекционные заболевания, увеличение продолжительности жизни и адаптация открытий к существующей инфраструктуре являются главными вызовами на пути развития современной медицины, рассказала РИА Новости на ПМЭФ эксперт рынка НТИ "Хелснет", руководитель Совета по развитию системы здравоохранения КС НСБ РФ Альбина Макаева. "Перед медициной в настоящее время стоит множество вызовов: это новые инфекционные заболевания, быстро мутирующие и готовые перерасти в пандемии - такие как коронавирус, вспышки свиного и птичьего гриппа, демографический кризис, увеличение продолжительности жизни на фоне снижения рождаемости, рост урбанизации и необходимость перераспределения ареала проживания населения. И все они конечно же связаны прямо или косвенно с поддержанием здоровья и высоких технологий медицины", - рассказала Макаева. Эксперт отметила, что медицинская отрасль меняется и перенаправляет фокус на предотвращение развития заболеваний. При этом полноценный переход к персонализированной медицине тормозится процессом внедрения открытий в постоянную практику и расслоением доступности новых технологий для клиентского сегмента. "В настоящий момент, когда открытия, в том числе медицинские, происходят быстрее, чем мы способны их обработать и внедрить, основополагающим вызовом можно назвать скорейшую адаптацию открытий применительно существующей инфраструктуры и систем здравоохранения в целом. Кроме того, существует проблема с выходом инноваций на рынок. Поначалу новое лекарство или сервис являются крайне дорогостоящими продуктами, которые могут позволить себе ограниченное количество людей и проходит много времени прежде чем они станут доступны более широкому пласту потребителей", - сказала Макаева. Она также отметила, что для решения проблемы доступности новых разработок, стоит ориентироваться на устранение административных барьеров на пути внедрения новых разработок, как законодательных так и частных. По ее словам, стоит поменять понятийный, идеологический подход к ведению бизнеса, где первым критерием должна стать польза для людей и доступность технологии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, общество
ПМЭФ-2023, Россия, Общество
Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины

Эксперт Макаева назвала мутации вирусов и новые инфекции главными вопросами медицины

© iStock.com / gorodenkoffУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Ученые в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Новые инфекционные заболевания, увеличение продолжительности жизни и адаптация открытий к существующей инфраструктуре являются главными вызовами на пути развития современной медицины, рассказала РИА Новости на ПМЭФ эксперт рынка НТИ "Хелснет", руководитель Совета по развитию системы здравоохранения КС НСБ РФ Альбина Макаева.
"Перед медициной в настоящее время стоит множество вызовов: это новые инфекционные заболевания, быстро мутирующие и готовые перерасти в пандемии - такие как коронавирус, вспышки свиного и птичьего гриппа, демографический кризис, увеличение продолжительности жизни на фоне снижения рождаемости, рост урбанизации и необходимость перераспределения ареала проживания населения. И все они конечно же связаны прямо или косвенно с поддержанием здоровья и высоких технологий медицины", - рассказала Макаева.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

SUP-завтрак (От)Личный Петербург

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейного, двадцатого конкурса Моя страна - моя Россия

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

Сессия Проект Судьба. Практики и стажировки

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании Аэрофлот

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
Эксперт отметила, что медицинская отрасль меняется и перенаправляет фокус на предотвращение развития заболеваний. При этом полноценный переход к персонализированной медицине тормозится процессом внедрения открытий в постоянную практику и расслоением доступности новых технологий для клиентского сегмента.
"В настоящий момент, когда открытия, в том числе медицинские, происходят быстрее, чем мы способны их обработать и внедрить, основополагающим вызовом можно назвать скорейшую адаптацию открытий применительно существующей инфраструктуры и систем здравоохранения в целом. Кроме того, существует проблема с выходом инноваций на рынок. Поначалу новое лекарство или сервис являются крайне дорогостоящими продуктами, которые могут позволить себе ограниченное количество людей и проходит много времени прежде чем они станут доступны более широкому пласту потребителей", - сказала Макаева.
Она также отметила, что для решения проблемы доступности новых разработок, стоит ориентироваться на устранение административных барьеров на пути внедрения новых разработок, как законодательных так и частных. По ее словам, стоит поменять понятийный, идеологический подход к ведению бизнеса, где первым критерием должна стать польза для людей и доступность технологии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияОбщество
 
 
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